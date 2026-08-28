Vor HSV-Spiel: Dortmund-Trainer Kovac watscht einen BVB-Star ab

Borussia Dortmunds Ersatzstürmer Fábio Silva hat sich nach seinem Tor im Supercup gegen die Bayern unzufrieden gezeigt. Trainer Kovac reagiert darauf nun deutlich.

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat mit einer klaren Ansage auf die unzufriedenen Worte seines Stürmers Fábio Silva reagiert. Demnach wird sich auch in der neuen Saison kaum etwas am Status des portugiesischen Ersatzspielers ändern. „Er kennt seine Rolle in der Mannschaft. Serhou Guirassy ist unser Stürmer Nummer eins. Er ist der Herausforderer“, sagte Kovac über Silva.

Der Dortmunder Torschütze beim 1:2 im Supercup gegen den FC Bayern München hatte nach dem Spiel deutlich gemacht, dass er mit seiner Rolle als Joker unzufrieden ist. Silva hatte auch seine Zukunft beim BVB offen gelassen. „Ich fühle mich gut. Ich möchte natürlich mehr Spiele von Beginn an machen und der Mannschaft helfen“, hatte Silva unter anderem gesagt.

In seiner ersten Saison in Dortmund hatte der 24 Jahre alte Portugiese meist als Ersatzspieler in 40 Pflichtspielen vier Tore erzielt. Guirassy galt einige Zeit lang auch als möglicher Abgangskandidat bei den Dortmundern, geht nun aber erneut als Stürmer Nummer eins in die neue Saison. Am Samstagabend starten die Dortmunder mit einem Heimspiel gegen den HSV in die neue Saison. Guirassy wird auch gegen die Hamburger starten. (dpa/jhs)