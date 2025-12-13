Vor HSV-Spiel: Bayern-Trainer gibt Kreuzband-Update von Star-Spielerin

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf kommt in der Reha nach ihrem zweiten Kreuzbandriss laut Bayern Münchens Trainer José Barcala gut voran. „Sie macht wirklich gute und schnelle Fortschritte“, berichtete der Spanier. Die 23-Jährige gehe mit der erneut schweren Verletzung „wirklich gut um“. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der Tabellenführer der Frauen-Bundesliga den Vorletzten HSV.

Der Kontakt mit der Mittelfeldspielerin bestehe täglich, erklärte Barcala weiter, da sie ihr Programm am Campus absolviert: „Wir sind jeden Tag nah bei ihr und unterstützen sie. Wir essen zusammen zu Mittag. Wir sprechen jeden Tag.“

Oberdorf mit zwei Kreuzbandrissen in zwei Jahren

Der zweite Kreuzbandriss sei auch „ein bisschen anders“ als der erste, führte der Bayern-Coach aus: „Sie macht schnellere Fortschritte. Sie ist guter Dinge. Natürlich ist es eine langfristige Verletzung. Also können wir nicht erwarten, dass sie früher zurückkommt. Aber sie erholt sich gut.“

Das könnte Sie auch interessieren: TV-Zoff: Sender-Chef attackiert Handball-Präsident – „Realität komplett verfehlt“

Im Oktober, nur 15 Monate nach der ersten Verletzung, war bei Oberdorf erneut das Kreuzband im rechten Knie gerissen. „Das zweite Mal ist sogar noch härter als das erste, weil alle akzeptieren, dass man zumindest einmal im Leben solche Situationen durchmachen muss“, betonte Barcala. „Aber das zweite Mal direkt nach dem ersten ist wirklich, wirklich hart.“ (sid)