Vor Haaland und Rice: ManUnited-Star ist Spieler der Saison in der Premier League

Manchester Uniteds Mittelfeldregisseur Bruno Fernandes ist der Spieler der Saison in der Premier League. Vor dem letzten Spieltag in England wurde bekannt gegeben, dass der 31 Jahre alte Portugiese das Voting gewonnen hat. Abstimmen durften Fans und ein Gremium aus Fußball-Experten. Fernandes setzte sich dabei in einer illustren Nominiertenliste unter anderem gegen Premier-League-Torschützenkönig Erling Haaland (Manchester City) oder Declan Rice vom neuen englischen Meister FC Arsenal durch.

Mit acht Toren und 20 Vorlagen stellte Fernandes den Assist-Rekord von Thierry Henry und Kevin De Bruyne ein und kann diesen am Samstag gegen Brighton & Hove Albion (17.00 Uhr/Sky) sogar überflügeln. Fernandes gilt als hauptsächlicher Treiber des Aufwärtstrends von Manchester United unter dem neuen Teammanager Michael Carrick, der die strauchelnden Red Devils nach der Entlassung von Ruben Amorim im Januar übernommen hatte. Seitdem kletterte ManUnited von Platz sechs auf drei – und machte damit die Rückkehr in die Champions League klar.

Fernandes reiht sich hinter ManUnited-Stars wie Ronaldo, Rooney & Co. ein

In England wird der Spieler der Saison seit 1995 ausgezeichnet. Fernandes ist der siebte Akteur, der den Preis als Spieler von United erhält. Damit tritt der 31-Jährige in die Fußstapfen von Peter Schmeichel, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic und Wayne Rooney. In den vergangenen Spielzeiten waren Mohamed Salah (FC Liverpool/2025), Phil Foden (Manchester City/2024) und Haaland (2023) ausgezeichnet worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Aufstand der Tennis-Profis: Boris Becker „kann die Spieler verstehen“

Für Fernandes ist es nicht die einzige individuelle Auszeichnung in dieser Spielzeit: Auch den Journalistenpreis „FWA Footballer of the Year“ hatte der Mittelfeldspieler Anfang Mai erhalten. (sid/tb)