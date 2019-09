Vor Drittliga-Derby: Schwein mit Hass-Botschaft beschmiert und erschöpft zurückgelassen

Mannheim -

Dieses Derby elektrisierte die Region Rhein-Neckar schon seit Wochen: In der 3. Liga traf am Sonntag der SV Waldhof Mannheim beim 1. FC Kaiserslautern an. Die Partie endete 1:1.



Im Vorfeld des Spiels gab es mal wieder Entgleisungen einiger „Fans“.

Schwein war völlig dehydriert

Vor dem brisanten Südwest-Derby wurde ein Schwein für eine Hass-Botschaft misshandelt.



Die Polizei fahndet derzeit noch nach den Verantwortlichen für die Schmähparolen. Das Tier sei völlig dehydriert und erschöpft am Freitagmorgen auf einem Sportplatz in Mannheim gefunden worden, schrieb die Berufstierrettung Rhein Neckar auf Facebook.

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, laufen derzeit auch die Ermittlungen nach dem Eigentümer des Tieres, das keine Ohrmarke mehr trug. Das Schwein wurde versorgt, in ein Tierheim gebracht und auf den Namen „Lotta“ getauft.

Berufstierrettung ist entsetzt über die Tat

Es gehe ihm bereits besser, vollständige Entwarnung könne jedoch noch nicht gegeben werden, teilte das Tierheim mit. Ein Zusammenhang zu der Drittligapartie liege natürlich nahe, erklärte der Polizeisprecher.

Die Berufstierrettung Rhein Neckar zeigte sich in einem Statement auf Facebook entsetzt: „Heute begann unser Tag mit einem Entsetzen. (…) Bei unserem Eintreffen verdeutlichte sich der desolate Zustand des Tieres. Es war zu schwach, um selbstständig aufzustehen. (…) Das ist KEIN Fußball! Das ist KEIN Fan!“



Wie Bilder zeigen, könnte der Körper des Tieres als Unterlage von gleich mehreren Parteien missbraucht worden sein. Die Buchstaben „SVW“, die in blauer Farbe auf eine Seite des Schweins geschmiert stehen, wurden in roter Farbe durchgestrichen. Auf der anderen Seite wurde dem Tier mit einem schwarzen Stift „Lautern-Schweine gibt es auch in eurer Stadt“ gekritzelt. (tsc/dpa)