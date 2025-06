Vor Djokovic-Match bei French Open: PSG-Star stürmt Court mit Henkelpott

Paris feiert weiter seine Fußball-Helden – diesmal friedlich beim Tennis und ohne Sach- oder Personenschaden.

Die Spieler des frischgebackenen Champions-League-Siegers Paris Saint-Germain haben am Montag den Henkelpott zu den French Open gebracht.

Ousmane Dembélé präsentiert Tennis-Fans die Champions-League-Trophäe

Vor dem Viertelfinalspiel zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie trug Ousmane Dembélé die am Samstag in München gegen Inter Mailand (5:0) gewonnene Trophäe auf den Court Philippe Chatrier. Auf der Tribüne klatschte PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi an der Seite von Frankreichs Tennis-Idol Yannick Noah freudig Beifall. Über 10.000 Zuschauer bereiteten den Gästen einen warmen Empfang.

Es war quasi ein Gegenbesuch: Am Vorabend hatte Fußballfan Djokovic einen Abstecher in den nur 500 Meter vom Stade Roland Garros entfernten Prinzenpark unternommen und dort von der Tribüne die spektakuläre Siegesfeier verfolgt. Nach der Party hatte es rund um das Stadion erneut Krawalle gegeben.(sid/abl)