Vor dem HSV-Spiel: Rückschlag für Bundesliga-Topklub

Die Fußballerinnen des deutschen Topklubs VfL Wolfsburg haben den direkten Viertelfinaleinzug in der Champions League verpasst. Das Team von Trainer Stephan Lerch unterlag am letzten Spieltag der Ligaphase nach Führung mit 1:2 (1:1) gegen den FC Chelsea und muss den Umweg über die Play-offs nehmen.

Dort treffen die Wölfinnen im Februar auf Juventus Turin. An diesem Sonntag empfängt der VfL aber erst einmal die Aufsteigerinnen vom HSV (18.30 Uhr, DAZN und MagentaSport). Für die beiden Bundesliga-Nordklubs ist es das letzte Spiel vor der Winterpause. Vorab setzte es für die Niedersachsen den Rückschlag in der Königsklasse.

Wolfsburg verliert gegen Chelsea und muss in die Play-offs

Die langjährige Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp (16.) traf gegen Chelsea früh zur Führung für den VfL, der mehrere Chancen auf das 2:0 ausließ. Das bestrafte Lucy Bronze (45.) kurz vor der Pause per Kopf.

Die australische Nationalstürmerin Sam Kerr (64.) drehte die Partie und schoss Chelsea ins Viertelfinale. Zuvor hatten Alyssa Thompson (46.) bei einem Pfostenschuss und Erin Cuthbert (47., 57.) bereits beste Chancen auf das 2:1 für die Engländerinnen ausgelassen. Wolfsburgs Vivien Endemann (90.+4) traf spät die Latte. Nationalspielerin Sjoeke Nüsken wurde bei den Gästen zur Pause eingewechselt.

Die Wölfinnen schlossen die Ligaphase mit neun Punkten auf dem neunten Platz ab. Bitter für den VfL: Ein Heimsieg hätte dank entsprechender Schützenhilfe für den direkten Viertelfinaleinzug gereicht. In der Bundesliga belegen Popp und Co. den zweiten Platz hinter dem FC Bayern München. (sid/lam)