Vor Champions-League-Finale: Krawalle im Zentrum von Budapest

In der Nacht vor dem Champions-League-Finale zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal ist es im Zentrum Budapests zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Teams gekommen.

Die Polizei sprach in einer Mitteilung von „Schlägereien unter mehreren Fans“ und erklärte, dass sie „wegen des Verdachts auf kollektive Randalierung ein Verfahren gegen unbekannte Täter“ eingeleitet habe.

Aktuell würden Kameraaufnahmen ausgewertet, hieß es weiter. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie Fans beider Champions-League-Finalisten aufeinander einschlugen und Leuchtraketen zündeten. Bis zum frühen Nachmittag wurden keine weiteren Auseinandersetzungen gemeldet. Die Polizei sichert das Endspiel mit einem Großaufgebot von rund 4000 Einsatzkräften ab. Neben den über 60.000 Fans in der Puskás-Arena sollen Zehntausende Anhänger ohne Tickets in die ungarische Hauptstadt gereist sein.

Champions-League-Finale: 8000 Polizisten in Paris im Einsatz

Auch im Großraum Paris sorgen 8000 Polizeibeamte und 2500 Feuerwehrleute für Sicherheit. Frankreichweit werden 22.000 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt. Verhindert werden sollen massive Ausschreitungen wie beim Pariser Champions-League-Sieg im Vorjahr.

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Damals gab es zwei Tote, knapp 200 Verletzte sowie über 500 Festnahmen. Die Behörden zählten zudem knapp 700 Brände, insbesondere von Autos. Krawalle am Rande der Feiern gab es besonders in der französischen Hauptstadt. (dpa/sil)