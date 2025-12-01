Vor dem Derby: Zweitligist feuert seinen Retter-Trainer

Der Retter muss gehen! Zweitligist Greuther Fürth trennt sich laut einem Medienbericht von Trainer Thomas Kleine. Wie die „Nürnberger Nachrichten“ berichten, wurden Kleine und seine Assistenten Milorad Pekovic und Marco Konrad am Montag freigestellt. Eine offizielle Stellungnahme des Kleeblatts gab es zunächst nicht.

Die Franken waren bei ihrer sportlichen Misere auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen. Mit 13 Punkten aus 14 Spielen belegen sie den vorletzten Tabellenplatz.

Kleine hatte die Fürther Anfang Mai zunächst interimsweise übernommen und zum Klassenverbleib geführt. Danach war Kleines Vertrag verlängert worden.

Bericht: Greuther Fürth entlässt Trainer Thomas Kleine

Die Niederlage am Wochenende gegen den VfL Bochum (0:3) war die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Partien. Mit 37 Gegentoren stellen die Fürther die Schießbude der Liga. Von Sportdirektor Stephan Fürstner hatte es nach der Bochum-Pleite keine öffentliche Rückendeckung für den Trainer gegeben.

Kleine hatte gehofft, für das Derby gegen den 1. FC Nürnberg eine weitere Chance auf der Trainerbank zu bekommen. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfängt Fürth den Lokalrivalen. Da soll der Neustart mit einem anderen Trainer glücken.

Kleine rettete den Klub vor dem Zweitliga-Abstieg

Kleine hatte als Kapitän mit der Spielvereinigung im Jahr 2012 den ersten Bundesliga-Aufstieg des Vereins mitgefeiert. Seine erfolgreiche Rettungsmission als Trainer in der Vorsaison hatte die Zuversicht bei den Verantwortlichen geweckt, wieder eine ruhigere Spielzeit zu erleben. Das glückte nicht.

Nachdem Alexander Zorniger von Oktober 2022 bis Oktober 2024 zwei Jahre im Amt war, tut sich der Verein bei der Nachfolgersuche schwer. Der im November 2024 verpflichtete Jan Siewert musste nur ein halbes Jahr später wieder gehen. Nun endet dem Bericht zufolge auch die Amtszeit von Kleine vorzeitig.