Vor Bundesliga-Start in Freiburg: Werder-Trainer Thioune trifft Personal-Entscheidung

Die Torwartfrage bei Werder Bremen ist geklärt. Der Este Karl Hein ist die neue Nummer eins an der Weser.

Werder-Trainer Daniel Thioune muss zur neuen Saison auf einen anderen Torwart als im Vorjahr setzen. IMAGO/Oliver Ruhnke

Werder Bremen geht mit Karl Hein als Stammtorwart in die neue Bundesliga-Saison. Der estnische Fußball-Nationaltorwart ist rechtzeitig vor dem Auftaktspiel beim SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wieder fit und erhält den Vorzug vor Alexander Schlager.

„Karl Hein hat keine muskulären Probleme mehr und wird als Nummer eins in die Saison gehen“, sagte Werder-Coach Daniel Thioune. Im DFB-Pokal am vergangenen Wochenende hatte noch Schlager im Bremer Tor gestanden, weil Hein nicht fit war.

Im Kader für die Partie im Breisgau wird auch Eren Dinkci stehen. Der Angreifer, der in der vergangenen Saison von Freiburg an Heidenheim ausgeliehen war und nun auf Leihbasis für Werder spielt, hat seine muskulären Probleme ebenfalls überwunden und in dieser Woche voll trainiert. „Eren ist definitiv eine Kaderoption“, sagte Thioune. Für die Startelf dürfte es für Dinkci aber noch nicht reichen. (dpa/mkw)