Vor Bundesliga-Start: FC Bayern trifft Musiala-Entscheidung

Nach den jüngsten Zusammenbrüchen von Jamal Musiala verzichtet der FC Bayern weiter auf den Fußball-Nationalspieler. Wie der „Kicker“ und die „Bild“ berichten, wird der Offensivstar auch am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) zum Bundesligastart gegen den VfB Stuttgart noch nicht im Kader der Münchner stehen.

Musiala soll im Lauf der Woche ins Teamtraining zurückkehren. Beim 23-Jährigen gehe es in Abstimmung mit den Ärzten und Trainer Vincent Kompany darum, die Medikation richtig einzustellen. Eine offizielle Mitteilung lag zunächst nicht vor.

Musiala war in den letzten Vorbereitungspartien des deutschen Rekordmeisters gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim jeweils auf dem Rasen zusammengebrochen. Daraufhin fehlte er auch im Supercup (2:1) gegen Borussia Dortmund. Musiala hat schon eine länger eine Erkrankung. Wegen einer veränderten Medikation sei es zu Krampfanfällen in kürzerer Zeit gekommen, hatte der Münchner Sportvorstand Max Eberl erläutert. (dpa/mkw)