Fußball

Vor Bundesliga-Start: FC Bayern trifft Musiala-Entscheidung

Jamal Musiala im Bayern-Trikot läuft durch den Spielertunnel der Voith-Arena.
Jamal Musiala wird dem FC Bayern gegen Stuttgart fehlen.

Der 23-Jährige fehlt nach zwei Zusammenbrüchen auch zum Bundesliga-Auftakt am Freitag.

Nach den jüngsten Zusammenbrüchen von Jamal Musiala verzichtet der FC Bayern weiter auf den Fußball-Nationalspieler. Wie der „Kicker“ und die „Bild“ berichten, wird der Offensivstar auch am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) zum Bundesligastart gegen den VfB Stuttgart noch nicht im Kader der Münchner stehen.

Musiala soll im Lauf der Woche ins Teamtraining zurückkehren. Beim 23-Jährigen gehe es in Abstimmung mit den Ärzten und Trainer Vincent Kompany darum, die Medikation richtig einzustellen. Eine offizielle Mitteilung lag zunächst nicht vor.

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Musiala war in den letzten Vorbereitungspartien des deutschen Rekordmeisters gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim jeweils auf dem Rasen zusammengebrochen. Daraufhin fehlte er auch im Supercup (2:1) gegen Borussia Dortmund. Musiala hat schon eine länger eine Erkrankung. Wegen einer veränderten Medikation sei es zu Krampfanfällen in kürzerer Zeit gekommen, hatte der Münchner Sportvorstand Max Eberl erläutert. (dpa/mkw)

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