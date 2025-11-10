mopo plus logo
Fans von Mainz 05 im Gästeblock in Stuttgart

Fans des 1. FSV Mainz 05 attackierten vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt einen Zivilpolizisten. (Symbolfoto) Foto: imago/Sportfoto Rudel

Vor Bundesliga-Spiel: Fans attackieren und verletzen Polizisten

Anhänger des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 haben am Sonntagabend einen Polizeibeamten angegriffen und leicht verletzt. Das teilte das Mainzer Polizeipräsidium mit, auch der Verein veröffentlichte eine Stellungnahme zu dem Vorfall, der sich am Mainzer Hauptbahnhof ereignet hatte. Eine achtköpfige Personengruppe wurde laut Polizeiangaben ausfindig gemacht und kontrolliert.

Der Beamte war bei der Abfahrt eines Sonderzuges zum Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt in zivil am Bahnhof eingesetzt, als er überfallen wurde.

„Der 1. FSV Mainz 05 ist bestürzt über diesen Vorfall und verurteilt die Vorkommnisse aufs Schärfste“, schrieb der Verein in seiner Mitteilung. Der Klub werde „die Ausschöpfung aller Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Tatbeteiligten prüfen“. (sid/fwe)

