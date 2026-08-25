Der FC Bayern liegt in der Deloitte Money League weltweit vorn. Auch Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart schaffen es in die Top 20.

Die Bayern-Spieler verlassen nach dem 2:1-Sieg im Supercup gegen Dortmund den Rasen. IMAGO / Team 2

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat in der Saison 2024/25 den dritthöchsten Umsatz aller Fußballklubs weltweit verzeichnet. Das zeigt eine Studie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte, bei der Transfererlöse nicht berücksichtigt werden. In den weltweiten Top 20 der „Deloitte Football Money League“ befinden sich auch Borussia Dortmund (12.) und der VfB Stuttgart (18.).

Der Umsatz des FC Bayern ist laut der Studie um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 860,6 Millionen Euro gestiegen. Das ist vor allem auf höhere Erlöse aus Medienrechten und höhere kommerzielle Erlöse, etwa aus Sponsorings oder dem Merchandising, zurückzuführen. Mehr Umsatz generierten nur Real Madrid (1,2 Milliarden) und der FC Barcelona (974,8 Millionen).

Hinter den Bayern folgt Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Erst dahinter rangieren die Premier-League-Klubs FC Liverpool (5.), Manchester City (6.), FC Arsenal (7.), Manchester United (8.), Tottenham Hotspur (9.) und FC Chelsea (10.).

Anzeige

Stuttgart macht einen großen Sprung

Dortmund kann für die Saison 2024/25 mit drei Prozent nur einen leichten Anstieg auf 531,3 Millionen Euro verzeichnen. Stuttgart springt mit einem Plus von 79 Prozent (296,3 Millionen) erstmals seit 2009/10 unter die Top 20. Das liegt vor allem an der Teilnahme an der Champions League und dem Pokalsieg 2025.

Anzeige

Auch bei den Frauen liegt der FC Bayern im deutschen Vergleich an der Spitze. Die Bayern-Frauen rangieren mit einem Umsatz von 7,2 Millionen Euro im weltweiten Ranking auf dem neunten, Eintracht Frankfurt mit 4,7 Millionen Euro auf dem elften Platz. (sid/mkw)