Von Red Bull: FC Bayern schnappt sich Offensiv-Juwel (16)

Der FC Bayern hat sich die Dienste des österreichischen Junioren-Nationalspielers Matteo Maric gesichert. Der 16 Jahre alte Offensivspieler wechselt im Sommer aus der Akademie von Red Bull Salzburg an den Campus des Rekordmeisters und erhält einen langfristigen Vertrag.

Maric wurde seit 2024 im Nachwuchs der Salzburger ausgebildet und kam zuletzt in der U18 zum Einsatz.

Matteo Maric kommt aus Salzburg nach München

In München soll er perspektivisch an den Übergangsbereich zwischen Nachwuchs und Profibereich herangeführt werden.

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„Wir haben Matteo über einen längeren Zeitraum beobachtet. Er ist für uns eines der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs in Österreich und wir sind überzeugt, dass er eine Verstärkung für unsere Akademie sein wird“, sagte Nachwuchsdirektor Jochen Sauer über Maric. (sid/dj)