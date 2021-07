Von Liverpool bis St. Pauli: Trauer um Sänger der Hymne „You’ll never walk alone“

Es ist der wohl berühmteste Song, der bei Fußballspielen gesungen wird, beim FC Liverpool natürlich, auch bei Borussia Dortmund und Celtic Glasgow, beim FC St. Pauli und jeder Fan kennt ihn: „You’ll never walk alone“. Gänsehautstimmung garantiert. Der Sänger dieser Hymne, der britische Musiker Gerry Marsden, der als Frontman der Band Gerry And The Pacemakers in den 60er Jahren berühmt wurde, ist tot. Das teilte seine Familie am Sonntagabend mit.

„Gerry starb heute nach kurzer Krankheit, die in keiner Weise mit Covid-19 in Verbindung stand. Seine Frau, Töchter und Enkelkinder sind am Boden zerstört“, hieß es in der Mitteilung, aus der die britische Nachrichtenagentur PA zitierte.

Der befreundete Radiomoderator Pete Price hatte zuvor am Sonntag über Twitter den Tod Marsdens im Alter von 78 Jahren bekanntgegeben. Auch Manager Robert Pratt bestätigte dem Sender „Sky News“ zufolge die Todesnachricht.

Zu den berühmtesten Songs der aus Liverpool stammenden Gruppe, deren erste drei Singles in Großbritannien Nummer-eins-Hits wurden, zählt das Lied „You’ll Never Walk Alone“, das seit Jahrzehnten die Vereinshymne des englischen Fußballmeisters FC Liverpool ist und auch häufig in anderen Fußballstadien zu hören ist.

Der FC Liverpool würdigte Marsden am Sonntag bei Twitter. „Mit großer Trauer erfahren wir von Gerry Marsdens Tod“, schrieb der Klub. „Gerrys Worte werden für immer bei uns sein. You’ll Never Walk Alone.“

In einem Interview, das Liverpool 2013 auf seiner Homepage veröffentlichte, erinnerte sich Marsden daran, wie das Lied zur Hymne des Vereins wurde. Vor dem Anstoß seien immer die aktuellen Top-10-Hits gespielt worden, darunter eine Zeitlang auch „You’ll Never Walk Alone“.

„Als es aus den Top 10 flog, nahmen sie das Lied von der Wiedergabeliste und vor dem nächsten Match riefen die Fans auf der Tribüne: „Wo ist unser Lied?“ Also mussten sie es wieder auflegen“, erzählte Marsden. „Ich bekomme immer noch bei jedem Spiel Gänsehaut, wenn das Lied kommt.“

Auch beim FC St. Pauli genießt der Song Kultstatus, schallte viele Jahre von den Tribünen des Millerntorstadions, wenn es für die Kiezkicker auf dem Rasen schlecht lief.

Im vergangenen Frühjahr hatte Marsden an einer neuen Version des Liedes mitgewirkt. Das Video dazu enthielt aufmunternde Botschaften an die Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes NHS, die in der Corona-Pandemie noch stärker belastet sind als sonst.

Marsden war 1942 in Liverpool geboren worden. Mit den erfolgreichsten Vertretern der sogenannten Merseybeat-Szene, den Beatles, hatten Gerry And The Pacemakers nicht nur die Heimatstadt Liverpool gemeinsam, sondern auch den Manager Brian Epstein und den Produzenten George Martin.

Weitere Hits der Gruppe waren „How Do You Do It?“ und „I Like It“. Liverpools Bürgermeister Steve Rotherham schrieb bei Twitter, er sei „am Boden zerstört“ über die Nachricht vom Tod seines guten Freundes.