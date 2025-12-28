„Von ganzem Herzen“: Jota-Witwe bedankt sich für Liverpools rührende Gesten

Mit emotionalen Worten hat sich die Witwe von Diogo Jota beim FC Liverpool und dessen Fans für die Gesten zu Ehren des bei einem Unfall gestorbenen Ex-Fußballstars bedankt. Sie danke dem Klub und seinen Anhängern „von ganzem Herzen für die Liebe, den Respekt und die Unterstützung in dieser unglaublich schweren Zeit“, schrieb Rute Cardoso in den sozialen Medien.

Das Liga-Spiel zwischen Englands Meister Liverpool und den Wolverhampton Wanderers (2:1) am Samstag stand ganz im Zeichen des früheren Profis beider Klubs. Unter anderem waren Jotas Söhne Dinis und Duarte vor dem Anpfiff an der Seite von Liverpools Kapitän Virgil van Dijk aufs Spielfeld gelaufen.

Jotas Rückennummer wird nicht mehr vergeben

Zuvor war in der Nähe des Stadions ein Wandgemälde zu Ehren des portugiesischen Ex-Stürmers enthüllt worden. Es zeigt Jota, der seine Hände zu einem Herzen formt. Darunter steht „Forever 20“. Jotas Rückennummer 20 wird bei den Reds nach seinem Tod nicht mehr vergeben. Das Spiel war das erste Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und den Wolves seit dem Unglück.

Das Wandgemälde in der Nähe des Stadions soll Diogo Jota ehren. IMAGO/Propaganda Photo Das Wandgemälde in der Nähe des Stadions soll Diogo Jota ehren.

Die Botschaften und Gesten hätten ihr mehr bedeutet als Worte ausdrücken könnten, meinte Jotas Witwe Cardoso. Gemeinsam mit den beiden Söhnen hatte sie bereits die Premier-League-Auftaktspiele in Liverpool und Wolverhampton im August besucht.

Jota war im Juli bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder André Silva ums Leben gekommen. Er wurde 28 Jahre alt. Erst zwei Wochen vor seinem Tod hatten Cardoso und er geheiratet. (dpa/lam)