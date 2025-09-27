„Von allem gar nichts“: Gladbach nach Zehn-Tore-Spektakel am Ende

Borussia Mönchengladbach rutscht nach dem 4:6 gegen Eintracht Frankfurt ans Tabellenende.

„Eugen Polanski“-Sprechchöre hallten durch den Borussia-Park. Die Pfiffe, die noch während des Spiels immer wieder zu hören waren, verstummten in der Schlussphase – denn die Gladbacher hatten nach einer katastrophalen Halbzeit Charakter gezeigt, und der Interimstrainer wurde dafür von den Fans gefeiert.

Rocco Reitz: „Von Minute eins bis 47 war das katastrophal“

Dennoch: Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Tiefpunkt in der Bundesliga erreicht. Im zweiten Spiel mit Polanski an der Seitenlinie verloren die weiterhin sieglosen Fohlen 4:6 (0:5) gegen Eintracht Frankfurt und sind mit lediglich zwei Zählern Tabellenletzter – erstmals seit zehn Jahren.

„Das war einfach von allem gar nichts. Wir haben überhaupt nichts auf den Platz bekommen. Ich bin extrem bedient und angefressen“, sagte Kapitän Rocco Reitz bei Sky. „Da muss jeder den Fehler bei sich selbst suchen. Von Minute eins bis 47 war das katastrophal von uns.“ Sowohl Reitz als auch Haris Tabakovic nahmen nach dem Spiel den Trainer in Schutz. „Der Trainer hat uns super vorbereitet und sehr leidenschaftlich gearbeitet, aber am Ende müssen wir Spieler es auf dem Platz reißen“, sagte Tabakovic.

Eugen Polanski auch gegen Freiburg auf der Bank

Frankfurts Kapitän Robin Koch mit einem Doppelpack (10., 47.), Ansgar Knauff (15.), Jonathan Burkardt (35.), Farès Chaibi (39.) und der überragende Can Uzun (45.+1) trafen für die spielfreudigen Gäste, die vor den Härtetests in der kommenden Woche in der Königsklasse bei Atlético Madrid und in der Liga gegen Bayern München viel Selbstvertrauen sammelten.

Die Borussia zeigte in der Schlussphase eine Reaktion und kam durch Tore von Jens Castrop (72.), Tabakovic (78.), Yannik Engelhardt (83.) und Grant-Leon Ranos (90.+9) noch einmal heran. Polanski bekommt im Auswärtsspiel beim SC Freiburg eine weitere Chance, wie Sport-Geschäftsführer Roland Virkus bestätigte.

Trainer Toppmöller veränderte Frankfurts Startelf

„Ich will einfach nur versuchen, die Mannschaft erfolgreich zu führen – am besten mit Siegen“, hatte Polanski vor seiner zweiten Bewährungschance betont. Gegen Frankfurt setzte er dabei auf die Startelf, die beim 1:1 in Leverkusen überzeugt hatte. SGE-Trainer Dino Toppmöller nahm im Vergleich zum wilden 3:4 gegen Union Berlin hingegen gleich drei Wechsel vor, unter anderem stürmte Burkardt wieder von Beginn an.

Das Heimteam setzte zunächst auf Konter, Frankfurt übernahm die Spielkontrolle – und war bei Standardsituationen brandgefährlich. Bei einem Freistoß verzog Ritsu Doan zunächst noch knapp am Tor vorbei (8.), zwei Minuten danach traf aber Koch nach einer Ecke per Kopf. Wenig später nutzte Knauff das Durcheinander in der Gladbacher Hintermannschaft nach einem erneuten Freistoß – und Polanski pfefferte seine Wasserflasche genervt auf den Boden.

Gladbach-Fans skandieren: „Virkus raus“

Während die Offensivabteilung der Borussia harmlos agierte, hatte der Angriff der Frankfurter leichtes Spiel, Burkardt erzielte aus kurzer Distanz den dritten Treffer. Polanski reagierte mit einem Doppelwechsel, doch es wurde nicht besser. Chaibi und Uzun erhöhten, sorgten so für den höchsten Gladbacher Rückstand zur Pause seit dem 0:6 im Dezember 2021 gegen den SC Freiburg – und aus der Heimkurve schallten laute „Virkus raus“-Rufe.

Als Koch dann kurz nach der Halbzeit seinen zweiten Treffer erzielte, hatten viele Gladbacher Fans schon enttäuscht die Heimreise angetreten. Sie verpassten das späte Aufbäumen der Fohlen. (sid/mp)