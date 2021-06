Vom Helden zum Deppen in fünf Tagen: Frankfurter mit bitterer Erfahrung in Mainz

Einen besseren Anlass als ein Derby hätte es für den ersten Dreier nach der Corona-Pause für Mainz 05 wohl kaum geben können. Dementsprechend bezeichnete FSV-Trainer Achim Beierlorzer den 2:0 (1:0)-Erfolg in Frankfurt als „einen ganz wichtigen Sieg“.

Vom Gegenteil sprach wiederum Kollege Adi Hütter von der Eintracht: „Das ist eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage“, resümierte Frankfurts Trainer.

Ilsanker: Held gegen Bremen, Fehler gegen Mainz

Einen entscheidenden Anteil an der Eintracht-Pleite im Rhein-Main-Duell hatte einer, der die Gastgeber zuletzt gegen Bremen mit seinen ersten beiden Bundesliga-Toren beglückt hatte: Stefan Ilsanker.

Mainz-Torschütze Niakhaté: „Aus Derbysieg Kraft ziehen”

Statt eines Doppelpacks wie gegen Werder leistete er sich diesmal einen Doppelfehler. Bei einer Ecke verlor er das Kopfballduell gegen Moussa Niakhaté, der zur Gästeführung traf (43.). „Aus dem Derbysieg können wir Kraft ziehen für die restlichen vier Spiele im Abstiegskampf“, sagte Niakhaté.

Hasebe mit Rekord, Mainz mit Vorsprung auf Düsseldorf

Auch nach der Pause sah Ilsanker nicht gut aus. Zuerst verlor Makoto Hasebe, seit dem Spiel der Asiate mit den meisten Bundesligaspielen (309) ein Kopfballduell. Ilsanker war als rechtes Glied der letzten Kette am Mittelkreis langsamer am Ball als der eingewechselte Pierre Kunde, der sich die Kugel am Frankfurter vorbeilegte, auf und davon war und das 2:0 erzielte (77.). Durch den Sieg hat Mainz wieder drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16 und Fortuna Düsseldorf.