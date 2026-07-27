Der Wechsel von Leipzigs Senkrechtstarter Yan Diomande zu Real Madrid steht offenbar kurz bevor. Die Königlichen sollen sich mit dem 19-Jährigen bereits einig sein – im Raum steht eine Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro.

Shootingstar Yan Diomande steht offenbar vor einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Laut übereinstimmenden Medienberichten in Spanien soll der Wechsel des 19-Jährigen von RB Leipzig zu den Königlichen zeitnah perfekt gemacht werden. Als Ablösesumme sind über 100 Millionen Euro im Gespräch.

„AS“ berichtete am Sonntagabend, dass der Transfer kurz vor dem Abschluss stehe, mit dem Spieler habe Real eine „vollständige Einigung“ erzielt. Demnach fehle nur noch die Unterschrift des Flügelstürmers. Auch laut „Marca“ habe sich der Klub die Dienste des Ivorers gesichert. Diomande soll einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

PSG übt scharfe Kritik an Diomandes Beratern

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Auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain war an Diomande interessiert, stieg am Sonntag aber aus dem Poker aus – und übte scharfe Kritik. „Die geforderte Ablösesumme und die Gehaltsforderungen waren völlig unverhältnismäßig“, gaben die Pariser laut „Marca“ zu Protokoll. Als „erfolgreichster Verein der vergangenen Jahre“ werde man sich weder von der „Preistreiberei“ noch von den „Manövern bestimmter Berater beeinflussen“ lassen.

Bei der WM hatte der Offensivspieler der Elfenbeinküste bereits einen nahenden Wechsel durchblicken lassen. „Ich gehe davon aus, dass ich gehe. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern“, sagte Diomande. Der Teenager war erst vor einem Jahr vom spanischen Klub CD Leganés nach Leipzig gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hatte.

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Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte einem Sommer-Transfer zuletzt noch eine Absage erteilt. „Unsere klare Intention ist: Yan Diomande spielt nächstes Jahr für RB Leipzig. Und davon rücken wir auch nicht ab“, sagte er während der WM der „Bild“. Es werde der Zeitpunkt kommen, dem Spieler den nächsten Schritt zu ermöglichen, „aber nicht dieses Jahr“. (sid/mp)