Der angezählte FIFA-Präsident Gianni Infantino erhält Unterstützung von sechs arabischen Fußballverbänden – darunter auch zwei aus Asien. Bröckelt die Front der Gegner?

Immerhin Katar hat er auf seiner Seite: FIFA-Präsident Gianni Infantino IMAGO / STEINSIEK.CH

Im erbitterten Machtkampf um den Job des FIFA-Präsidenten hat der in der Kritik stehende Amtsinhaber Gianni Infantino die gemeinsame Rückendeckung von sechs arabischen Fußballverbänden erhalten. Darunter befinden sich Ex-WM-Gastgeber Katar und der Libanon als zwei asiatische Verbände, die sich damit offen gegen ihren Kontinentalverband (AFC) stellen.

Das Sextett, zu dem auch Marokko, Ägypten, Mauretanien und Sudan gehören, sprachen Infantino in einer gemeinsamen Erklärung ihr Vertrauen aus. Die Verbände sicherten dem 56 Jahre alten Schweizer die „volle Unterstützung“ bei seiner im kommenden Jahr angestrebten Wiederwahl zu.

Wahl-Kongress bei der FIFA im März 2027



Anzeige

„Wir, die unterzeichnenden Führungskräfte unserer jeweiligen Fußballverbände, bekunden unsere volle Unterstützung für Herrn Gianni Infantino, den Präsidenten der FIFA, und bekräftigen unser Vertrauen in seine Führung sowie in sein anhaltendes Engagement für die weltweite Entwicklung des Fußballs“, hieß es in dem Statement, aus dem unter anderem die Nachrichtenagentur AP zitierte.

Die Unterzeichner bekräftigten ferner, „die enge Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen, um eine stärkere und erfolgreichere Zukunft für den Weltfußball zu gestalten, Chancen zu schaffen und den Beitrag des arabischen Fußballs zum globalen Spiel weiter zu erhöhen.“

Anzeige

Die WochenMOPO 33/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Immer mehr Unfälle: Radler-Irrsinn auf der Bilderbuch-Route • Haus einsturzgefährdet: Tränen, Wut und ein zerstörtes Zuhause an der Holstenstraße • 16 Seiten Sport: Neue Stars und alte Helden beim HSV – mit Poster zum Rausnehmen! • Jede Woche mit 32 Seiten Rätsel und Kultur: Mit AnnenMayKantereit startet der „Hamburger Kultursommer“

Erst zu Wochenbeginn hatten die Dachverbände von Europa (UEFA), Asien (AFC), Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (Concacaf) in einem offenen Brief ihre Forderung nach einem Neuanfang an der Spitze des Weltverbandes erneuert. Katar hatte sich bereits zuvor für Infantino ausgesprochen.

Der Schweizer steht wegen seines gescheiterten Plans, die Rechte an den Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen, massiv in der Kritik. Dennoch strebt Infantino auf dem FIFA-Kongress im März kommendes Jahres seine Wiederwahl an. (dpa)