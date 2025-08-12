Völler äußert sich zur ter Stegen-Posse und macht Ansage an die Konkurrenz

DFB-Sportdirektor Rudi Völler gönnt dem derzeit verletzten Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen die WM-Teilnahme als Nummer eins von Herzen. „Wenn du viele Jahre hinter einem Torwart bist, der den Fußball revolutioniert hat (Anm. d. Red.: Manuel Neuer), ist es nur verdient, auch mal eine WM zu spielen“, sagte Völler im Sky-Gespräch.

Der Weltmeister von 1990 nannte dafür allerdings zwei Voraussetzungen: Spielpraxis und Fitness. Ter Stegen war zuletzt beim spanischen Meister FC Barcelona zur Nummer drei degradiert worden und fällt nach einer Rücken-OP noch monatelang aus. Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte der 33-Jährige in der im September beginnenden WM-Qualifikation daher nicht nur Verfügung stehen.

Rudi Völler nennt Bedingungen für ter Stegen

„Wir wünschen und hoffen alle, dass er wieder fit zurückkommt, und egal wo er dann spielt, ob in Barcelona oder bei einem Verein X, dass er dann unsere Nummer eins sein wird, auch bei der Weltmeisterschaft. Aber Fitness ist da sehr wichtig”, sagte Völler. Zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei dürfte der Hoffenheimer Oliver Baumann das Tor der DFB-Auswahl hüten.

Oliver Baumann wird aller Voraussicht in der WM-Qualifikation, für Deutschland im Tor stehen. imago/ActionPictures Oliver Baumann wird aller Voraussicht in der WM-Qualifikation für Deutschland im Tor stehen.

Völler ist zudem davon überzeugt, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026 eine sehr gute Rolle spielen wird. Es gebe zwar ein paar Nationen, „die noch einen Tick weiter sind als wir”, räumte Völler im Sky-Gespräch ein, aber: „Wir werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die schwer zu schlagen ist. Da bin ich mir sicher.”

„Erster werden“: Völler möchte das DFB-Team an der Tabellenspitze sehen

Die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann startet am 4. September in der Slowakei in die Qualifikation für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Weitere Gruppengegner sind Nordirland und Luxemburg. „Wir wollen die Spiele gewinnen und Erster werden in der Gruppe. Aber ein bisschen werden wir auch etwas ausprobieren”, sagte Völler.

Nagelsmann erklärte schon zuletzt, dass Kapitän Joshua Kimmich auch im DFB-Team wieder auf der Sechserposition zum Einsatz kommen wird. Zudem sollen die deutschen Tugenden wieder eine größere Rolle spielen. Völler setzt dabei auch auf Spieler, die zuletzt mit der U21-Auswahl Vizeeuropameister geworden sind. „Man konnte schon sehen, dass da gute Spieler dabei sind. Davon werden wir einige in der A-Nationalmannschaft sehen”, sagte der Weltmeister von 1990. (sid/hen)