Der SC Paderborn verpflichtet Gabriel Vidovic für eine Rekordablöse aus Zagreb. Der Kroate spielte schon für den FC Bayern.

Aufsteiger SC Paderborn hat den kroatischen Offensivspieler und ehemaligen Münchner Gabriel Vidovic zurück in die Fußball-Bundesliga geholt. Wie die Ostwestfalen am Dienstag bekannt gaben, kommt der 22-Jährige vom kroatischen Double-Sieger Dinamo Zagreb. Laut kicker zahlt der SCP eine Rekordablöse von bis zu drei Millionen Euro für das einstige Bayern-Talent.

„Seine bisherige sportliche Vita spricht für sich“, sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange: „Er ist flexibel einsetzbar, technisch top, hat seine Stärken auch im Dribbling und im Torabschluss. In den vergangenen Jahren hat er zudem Erfahrungen auf internationalem Niveau gesammelt und wird unsere Offensive bereichern.“

Das Münchner Eigengewächs hatte im April 2022 im Alter von 18 Jahren unter dem damaligen Trainer Julian Nagelsmann für die Bayern in der Bundesliga debütiert. Der Durchbruch blieb dem gebürtigen Augsburger jedoch verwehrt, es folgten Leihstationen bei Vitesse Arnheim, in Zagreb und beim FSV Mainz 05, ehe Vidovic im Sommer 2025 fest von München nach Zagreb wechselte. (sid)