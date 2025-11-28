Visa-Zoff mit den USA: Iran boykottiert WM-Auslosung – Anruf bei Infantino

Die iranische Delegation wird die Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA boykottieren. Das teilte der Verband am Freitag mit. Demnach sei mehreren Vertretern im Vorfeld der Veranstaltung, die am kommenden Freitag in Washington D.C. stattfindet, das Visum verweigert worden.

„Wir haben der FIFA mitgeteilt, dass die getroffenen Entscheidungen nichts mit Sport zu tun haben und dass die Mitglieder der iranischen Delegation nicht an der Auslosung der Weltmeisterschaft teilnehmen werden“, erklärte der Sprecher des iranischen Fußballverbands im staatlichen Fernsehen. Lokale Medien hatten berichtet, dass die USA insbesondere dem Verbandspräsidenten Mehdi Taj ein Visum verweigert hätten. Die USA und der Iran unterhalten seit mehr als vier Jahrzehnten keine diplomatischen Beziehungen.

Verbandspräsident Taj wendet sich an die FIFA

Offenbar forderte Taj von FIFA-Chef Gianni Infantino bereits eine Intervention bei den zuständigen US-Behörden. „Wir haben dem FIFA-Präsidenten mitgeteilt, dass es sich um eine rein politische Haltung handelt, und haben ihn gebeten, dieses Verhalten zu unterbinden“, sagte Taj nach Angaben der halbamtlichen und in Teheran ansässigen Nachrichtenagentur MNA.

Die USA richten die WM im kommenden Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli gemeinsam mit Kanada und Mexiko aus. Erstmals nehmen 48 Teams teil. (sid/fwe)