„Um eine neue Erdenbürgerin reicher“: Almuth Schult erneut im Baby-Glück

Die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult hat ihr viertes Kind zur Welt gebracht.

Die freudige Nachricht verkündete die 34-Jährige im RND-Podcast „Almuths Pausen-T“, in dem sie erklärte: „Wie sich jeder vorstellen kann, wenn diese Folge diese Woche ein bisschen kürzer ausfällt, sind wir um eine neue Erdenbürgerin reicher geworden. Unsere Tochter ist zur Welt gekommen.“

Die Olympiasiegerin von 2016 hatte 2020 als noch aktive Fußballerin Zwillinge bekommen, 2023 kam ihr drittes Kind zur Welt.

Keine Angebote mehr – weil sie Mutter ist?

Ende März dieses Jahres beendete die langjährige Wolfsburgerin und ehemalige HSV-Torfrau ihre Karriere und berichtete anschließend von großen Vorbehalten bei Europas Spitzenvereinen im Umgang mit Fußball-Mamas.

„Ein, zwei Jahre auf höchstem Niveau wären noch drin gewesen, aber es hat mich kein Top-Klub mehr verpflichten wollen“, sagte die 66-malige Nationalspielerin damals. Dass sie Mutter ist, sei aus ihrer Sicht „der Hauptgrund“ gewesen, „warum Gespräche gescheitert sind“. (sid/sd)