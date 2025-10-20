Vier Doppelpacks in elf Tagen: 18-Jähriger schreibt Zweitliga-Geschichte

Ein Doppelpack nach dem anderen! Francis Onyeka reitet seine Erfolgswelle der Länderspielpause auch in der 2. Bundesliga weiter und schoss nicht nur den VfL Bochum am Samstagabend zum Sieg gegen den Hertha BSC (3:2) – sondern setzte sich obendrauf noch ein kleines Vereins-Denkmal.

Der Erfolg des Flutlichtspiels war für den VfL mit seinem neuen Trainer Uwe Rösler ein überaus wichtiger. Aktuell steht der Bundesliga-Absteiger mit sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Hertha hatte sich nach einem mittelmäßigem Saisonstart hingegen schon berappelt und fuhr mit einer leichten Favoritenrolle in das Ruhrstadion. Dort hatten die Gäste die Rechnung jedoch nicht mit Onyeka gemacht. Dem 18-Jährigen gelang am Samstagabend ein Doppelpack – und zwar der sage und schreibe vierte innerhalb von elf Tagen!

Onyeka-Torflut in der Länderspielpause

In der Länderspielpause hatte die Onyeka-Torflut begonnen. Dort gelang dem U19-Nationalspieler eine irre Quote: drei Doppelpacks in drei Partien! Die deutsche Nachwuchsmannschaft konnte unter anderem deswegen jedes der EM-Qualifikationsspiele für sich entscheiden – 7:0 gegen Armenien, 5:0 gegen Kosovo und 2:1 gegen Norwegen.

Ob die Leihgabe von Bayer Leverkusen im Ligaspiel nach der zusätzlichen Belastung überhaupt auflaufen würde, war jedoch lange unklar. „Er hat mich ein bisschen zappeln lassen“, berichtete Onyeka bei „Sky“ von der Entscheidung seines Trainers, „aber gestern wusste ich endlich, dass ich spiele.“ Und das schien spätestens nach dem ersten Treffer (32. Minute) des jungen Profis der genau richtige Weg gewesen zu sein. Als dann sein zweites Tor in der 60. Minute fiel, war außerdem klar: Das kleine VfL-Denkmal ist gesetzt.

Doppelpack schreibt VfL-Geschichte

Denn mit seinem Doppelpack hat Onyeka Vereinsgeschichte geschrieben. Er ist mit seinen 18 Jahren und 172 Tagen der nun jüngste Bochumer, der mehrfach traf. Zuvor gehörte diese Auszeichnung noch Kai Michalke, dem im Alter von 19 Jahren und 212 Tagen ein Doppelpack beim 4:0 gegen Jena gelungen war. Das liegt allerdings schon fast 30 Jahre zurück.

Am nächsten Samstag erwartet die Bochumer das Auswärtsspiel in Kiel (13 Uhr). Dort wird sich zeigen, wie lange der Erfolg des neuen Trainers und die Torflut von Onyeka noch anhalten kann.