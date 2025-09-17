mopo plus logo
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) enttäuscht beim Champions-League-Spiel gegen Juventus im Juventus Stadium in Turin

Dortmunds Serhou Guirassy lief in Turin mit falscher Trikot-Beflockung auf. Foto: IMAGO/DeFodi Images

„Vielleicht Marketing“: BVB-Star rätselt über Dortmunder Trikot-Panne

Borussia Dortmund spielt zum Champions-League-Auftakt 4:4 bei Juventus Turin. Doch was war mit dem Trikot von Serhou Guirassy?

Zumindest die Nummer stimmte. Inmitten des Acht-Tore-Wahnsinns in der Champions League bei Juventus Turin sorgte Serhou Guirassy von Borussia Dortmund unfreiwillig für eine Kuriosität. Statt seines Namens über der Nummer 9 auf seinem Rücken stand sowohl darunter als auch darüber Dortmund.

Seinem Mitspieler Karim Adeyemi war der Fauxpas auf dem Platz gar nicht aufgefallen. „Vielleicht Marketing”, vermutete der Fußball-Nationalspieler mit einem Schmunzeln, als er auf die seltsame Beflockung angesprochen wurde.

Dortmunds bitteres Remis in Turin

Dortmund hatte am Dienstagabend in Turin einen Sieg in der Nachspielzeit noch aus der Hand gegeben und trotz Zwei-Tore-Führung nur ein 4:4 erreicht. Adeyemi (52. Minute), Felix Nmecha (65.), Yan Couto (74.) und Ramy Bensebaini (86./Handelfmeter) erzielten die Tore für den Fußball-Bundesligisten.

Der Ex-Münchner Kenan Yildiz (63.), Dusan Vlahovic (68./90.+4) und Lloyd Kelly (90.+6) trafen für die Italiener. (dpa/pmk)

