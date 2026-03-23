„Kane hole ich mir noch“: Tormaschine Undav drängt auf WM-Stammplatz

Deniz Undav war mal wieder zu Scherzen aufgelegt. Harry Kane? „Den hole ich mir noch!“ Seine Ansprüche in der Nationalmannschaft? „Kapitän werden, oder?“ Am Ende natürlich nur ein „Spaß“ – und dennoch: Der aktuell beste deutsche Stürmer stellte mit seiner nächsten Glanzleistung beim 5:2 (3:0) seines VfB Stuttgart beim FC Augsburg Startplatz-Ansprüche für die anstehenden Länderspiele und die WM im Sommer.

„Am liebsten will ich spielen – und wenn ich spiele, versuche ich zu glänzen, zu treffen und mich für den Bundestrainer zu empfehlen“, sagte Undav bei DAZN mit Blick auf seine Rückkehr ins DFB-Team. Am Sonntagabend hatte er seine Saisontreffer 17 und 18 erzielt und zudem das 5:2 von Sturmpartner Ermedin Demirovic uneigennützig vorbereitet. „Mal gucken, was der Bundestrainer möchte. Und selbst wenn es nicht reichen sollte, dann gebe ich halt von der Bank Gas und versuche, der Mannschaft zu helfen.“

VfB Stuttgart auf Champions-League-Kurs dank Torjäger Undav

Den VfB Stuttgart schießt der 29-Jährige derzeit fast im Alleingang in Richtung Champions League. Sieben Tore erzielte Undav in den letzten sechs Ligaspielen, traf in jedem davon mindestens einmal.

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Ob Bayerns Tormaschine Kane mit seinen 31 Saisontoren noch einmal zittern müsse? „Nein, das ist unmöglich“, gab Undav dann doch klein bei. Und auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich müsse sich keine Sorgen um die Binde machen. „Deniz ist alles zuzutrauen, aber dass das nicht ganz ernst gemeint ist, habe ich mir gedacht“, scherzte sein Klubtrainer Sebastian Hoeneß.