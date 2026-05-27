Stuttgart-Star korrigiert Vertragslaufzeit und löscht Instagram-Post

Bilal El Khannouss hat nach seiner festen Verpflichtung durch den VfB Stuttgart seine Vertragslaufzeit korrigiert. Der Verein gab am Montag offiziell bekannt, den 22-Jährigen wie zuvor vereinbart fest vom englischen Zweitliga-Absteiger Leicester City übernommen zu haben. Der marokkanische Nationalspieler sah sich augenzwinkernd zu einer Korrektur veranlasst.

Der VfB hatte in einer Grafik den Sommer 2028 als Vertragsende nahegelegt, El Khannouss setzte in einem Post auf Instagram hinter die Jahreszahl „2030“ ein zwinkerndes Emoji und zwei weiß-rote Herzchen. Der Spieler löschte den Eintrag aber kurz darauf wieder. Auf der Homepage des VfB taucht mittlerweile keine Jahreszahl mehr auf, die Rede ist nur noch von einem „langfristigen“ Vertrag.

VfB plant fest mit El Khannouss – Ablöse bei rund 18 Millionen Euro

In der abgelaufenen Saison erzielte El Khannouss in 41 Spielen für den Pokalfinalisten neun Tore, sieben weitere bereitete er vor. Die Ablöse für den Offensivspieler, der im vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis nach Stuttgart gekommen war, liegt bei 18 Millionen Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Kompany kehrt zu Manchester City zurück und wird bei Guardiola-Abschied gefeiert

Dagegen verlassen wird die Stuttgarter Pascal Stenzel. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler stand bei den Schwaben sieben Jahre lang unter Vertrag. In 139 Pflichtspielen gelangen ihm zwei Tore und elf Vorlagen. „Pascal hat auf und neben dem Platz einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass der VfB eine so erfolgreiche Wegstrecke zurücklegen konnte“, betonte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zum Abschied. (dpa/sil)