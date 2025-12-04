Verwirrung in Liverpool: Wirtz trifft – und wartet trotzdem auf sein erstes Tor

Florian Wirtz dribbelte los, ließ zwei Gegenspieler aussteigen, zog ab – und der Ball landete im Tor. Doch weil Nordi Mukiele vom AFC Sunderland den Ball noch abfälschte, wurde der Premieren-Treffer von Wirtz für den FC Liverpool von der Premier League am Ende doch als Eigentor gewertet.

„Das spielt heute keine Rolle“, sagte Wirtz bei Sky Sports UK. Der deutsche Nationalspieler ärgerte sich gar nicht so sehr über den „Torklau“, Wirtz regte sich nach dem 1:1 viel mehr über das Ergebnis auf: „Wir haben Unentschieden gespielt und wollten heute gewinnen. Wir hatten Pech.“

Wirtz mit Liverpool nur im Tabellenmittelfeld

Zwar hatte Wirtz in der 81. Minute noch den Ausgleich erzwungen, aber nur ein Punkt zu Hause gegen Sunderland ist für die kriselnden Reds natürlich viel zu wenig – schließlich liegt die sündhaft teure Mannschaft von Teammanager Arne Slot auf ihrer Mission Titelverteidigung nur im Mittelfeld der Tabelle.

Auch wenn es nach seinem spektakulären Millionen-Wechsel bisher nicht so läuft wie erhofft, ist Wirtz „sehr glücklich“ in Liverpool zu sein und versprach den Fans: „Wir tun alles dafür, um wieder zurückzukommen und Spiele zu gewinnen.“ Denn das Ziel ist klar: „Wir wollen an der Tabellenspitze stehen und müssen einfach weiter hart arbeiten, dann wird sich hoffentlich etwas ändern.“ (sid/jh)