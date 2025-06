Vertrag läuft vor dem Achtelfinale aus: BVB bei Klub-WM ohne diesen Profi?

Borussia Dortmund bekommt es im Achtelfinale der Klub-WM mit dem mexikanischen Spitzenteam CF Monterrey zu tun. Die Mannschaft mit dem spanischen Abwehrroutinier Sergio Ramos bezwang die Urawa Red Diamonds aus Japan mit 4:0 und beendet die Gruppe E somit als Tabellenzweiter. Das Duell mit den Dortmundern, die die Gruppe F gewonnen haben, findet am 1. Juli in Atlanta statt.

Monterrey sei „eine Mannschaft, gegen die Borussia Dortmund noch nie gespielt hat“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: „Wir haben Lust drauf, wir nehmen die Herausforderung an – und wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen.“

BVB-Gruppengegner Fluminense spielt gegen Inter

Ebenfalls weiter ist Champions-League-Finalist Inter Mailand, der sich 2:0 gegen River Plate aus Buenos Aires durchsetzte. Francesco Pio Esposito (72.) und Alessandro Bastoni (90.+3) erzielten die Treffer für die Italiener, aufseiten der Argentinier flogen Lucas Martinez Quarta (66.) mit Rot und Gonzalo Montiel (90.+6) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Inter spielt im Achtelfinale am 30. Juni in Charlotte gegen die Brasilianer Fluminense, die in der Dortmunder Gruppe Zweite geworden waren.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Monterrey, das in der Gruppenphase kein Spiel verloren und Inter ein 1:1 abgetrotzt hatte, lag dank der Treffer von Nelson Deossa (30.), German Berterame (34.) und Jesus Corona (38.) schnell mit 3:0 in Führung. Die vom viermaligen Champions-League-Sieger Ramos dirigierte Defensive hat bislang nur einen einzigen Gegentreffer kassiert. Kurz vor Schluss traf erneut Berterame (90.+7).

Leihvertrag mit Chukwuemeka läuft am 30. Juni aus

Wichtig für das Duell: Der Leihvertrag mit Carney Chukwuemeka läuft am 30. Juni aus. Also einen Tag vor dem Spiel gegen Monterrey. Dortmund hofft, mit ihm in die entscheidende Phase der Klub-WM zu gehen, deswegen ist BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im Austausch mit den Verantwortlichen des FC Chelsea, um eine Verlängerung zu erwirken.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Es hing davon ab, ob wir überhaupt weiterkommen. Jetzt ist es sehr konkret. Wir wollen nicht schlechter werden, das weiß auch Chelsea“, sagte Kehl nach dem Spiel gegen Ulsan HD.

Kehl: „Habe meine Hausaufgaben gemacht“

„Ich werde weitere Gespräche führen, aber kann Ihnen mitteilen, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, dass wir mit Chelsea in Kontakt waren, dass wir den Spieler gerne über den 30. Juni hinaus behalten wollen“, sagte Kehl.

Chukwuemeka war gegen Ulsan eingewechselt worden, in der Mittelfeldzentrale beginnen derzeit Jobe Bellingham und Felix Nmecha. Der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer ist angeschlagen, auch er spielt auf dieser Position. (sid/vb)