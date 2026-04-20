Aktuell keine Verhandlungen: Verliert Stuttgart Super-Stürmer Undav?

Im Poker um eine mögliche Vertragsverlängerung von Nationalstürmer Deniz Undav beim VfB Stuttgart ist wohl mit keiner allzu schnellen Entscheidung zu rechnen.

„Wir sind mit Deniz und seinem Management im regelmäßigen Austausch. Aktuell fokussieren wir uns aber auf das Saisonfinale“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle der „Bild“. Man werde „die wertschätzenden Gespräche nach der Saison intensivieren“.

Undavs Vertrag beim VfB läuft noch bis Mitte 2027. Sowohl der Klub als auch der Spieler würden die Zusammenarbeit gerne ausdehnen. Beim Gehalt müssten sich die Stuttgarter mehreren Medienberichten zufolge aber enorm strecken.

Stuttgart-Stürmer Undav überzeugt mit starken Zahlen

„Deniz hat eine sehr gute Quote und ist ein entscheidender Faktor für uns“, lobte Wehrle den 29 Jahre alten Angreifer. „Er ist auf und neben dem Platz für uns ein ganz wichtiger Spieler.“ Undav hat in der aktuellen Saison bereits 23 Pflichtspieltore für den VfB erzielt und gehört zu den Publikumslieblingen.

Auch die Arbeit von Coach Sebastian Hoeneß lobte Wehrle in den höchsten Tönen. „Sebastian ist ein großartiger Trainer“, sagte der 51-Jährige. Er traue Hoeneß zu, früher oder später mal den Posten beim FC Bayern München zu übernehmen. „Auch, dass er mit den Bayern irgendwann die Champions League gewinnen könnte“, erklärte der VfB-Boss. „Aber das ist Zukunftsmusik.“

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Auf einen baldigen Abgang von Hoeneß, der seit gut drei Jahren auf der Stuttgarter Bank sitzt, stellt sich Wehrle nicht ein. „Auch er fühlt sich hier sehr wohl und weiß, was er am VfB hat. Wir haben gemeinsame Ziele, deswegen sprechen wir über die Zukunft des VfB, nicht über Abschiede.“ Hoeneß steht beim Champions-League-Anwärter noch bis Ende Juni 2028 unter Vertrag.