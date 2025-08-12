„Versprechen nicht gehalten“: Spanien-Star tritt gegen Galatasaray nach

Der spanische Stürmer Álvaro Morata war von AC Mailand an Galatasaray ausgeliehen. Nun wird der Vertrag aufgelöst. Morata wirft dem Verein Versäumnisse und Unprofessionalität vor.

Der spanische Stürmer Álvaro Morata hat sich nach der Auflösung seines Leihvertrags bei Galatasaray Istanbul freundschaftlich von seinen Fans verabschiedet, dem Klub aber zugleich scharfe Vorwürfe gemacht. Er habe sich vom ersten Tag in der Türkei willkommen gefühlt und die Fans hätten ihn außerordentlich unterstützt, schrieb Morata auf der Plattform Instagram.

Morate: „Grundwerte nicht akzeptiert“

„Leider kann ich das nicht über meine Erfahrungen mit dem Verein sagen. Es gab Momente, in denen Versprechen nicht gehalten und Grundwerte nicht akzeptiert wurden“, fügte er hinzu. Galatasaray hatte am Montag bekanntgegeben, dass der Leihvertrag mit Moratas Stammverein AC Mailand einvernehmlich aufgelöst wurde. Der AC Mailand werde eine Abfindung in Höhe von fünf Millionen Euro zahlen und Morata verzichte auf 651.562 Euro ausstehendes Gehalt, hieß es in der Erklärung.

Morata schrieb dazu, Verpflichtungen seien nicht eingehalten worden, am Ende habe er keine Wahl gehabt als auf einen Teil seines Gehalts und andere vertragliche Rechte zu verzichten. Er schrieb zudem, dass die veröffentlichten Zahlen nicht korrekt seien. „Das Versäumnis, das Verdiente anzuerkennen und zu vergüten, ist für mich inakzeptabel und widerspricht den Werten der Fairness und Professionalität, an die ich glaube“, hieß es weiter.

Türkische Medien sprachen von einem „bitteren Abschied“ Moratas und schockierenden Anschuldigungen gegen Galatasaray. Im Gespräch ist nun ein Wechsel des Stürmers nach Como mit dem spanischen Trainer Cesc Fabregas. Der 32-Jährige Stürmer erzielte seit seiner Ausleihe an Galatasaray im Januar in 16 Spielen in der türkischen Süper Lig sieben Tore und gab drei Vorlagen. Morata dankte am Ende seiner Nachricht auch dem Trainer Okan Buruk und seinem „fantastischen“ Team. „Ich bin sicher, Du wirst weiter Geschichte für Galatasaray schreiben.“ (dpa/hen)