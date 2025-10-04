Verletzungs-Schreck für Barça und Spanien: Yamal fällt wochenlang aus

Superstar Lamine Yamal fällt für zwei bis drei Wochen verletzt aus. Er verpasst damit Spiele für Klub und Nationalmannschaft.

Beim 18-Jährigen vom FC Barcelona seien die Beschwerden im Bereich des Schambeins, die er bereits nach dem 1:2 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gespürt hatte, erneut aufgetreten. Das teilte der spanische Meister mit. Nach Angaben der Katalanen betrage die Genesungszeit zwei bis drei Wochen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Auch von meiner Seite“: Barcelona-Coach Flick gesteht Fehler ein

Yamal fällt damit definitiv für das Ligaspiel an diesem Sonntag beim FC Sevilla aus. Auch die WM-Qualifikationsspiele mit Europameister Spanien am 11. Oktober gegen Georgien und drei Tage später gegen Bulgarien wird der Offensivstar verpassen. (sid/sd)