Verletzte bei Dresdens Aufstiegs-Party – Bielefeld-Profis „überfallen“ Getränkemarkt

Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden bejubeln die Rückkehr in die 2. Liga – im Getränkemarkt und bis tief in die Nacht.

Die Anhänger von Dynamo Dresden ließen ihrer Ekstase mit Böllern und Feuerwerk freien Lauf, die Spieler von Arminia Bielefeld fielen über einen Getränkemarkt her: Bei der umjubelten Rückkehr der beiden Traditionsvereine in die 2. Bundesliga schalteten Fans wie Profis in den Party-Modus.

32 Verletzte nach Platzsturm von Dynamo Dresden-Fans

Um kurz vor 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag traf der Dynamo-Bus in Dresden ein – und wurde von zahlreichen Fans, „bewaffnet“ mit Pyrotechnik, jubelnd empfangen. Die Spieler hatten da schon knapp acht Stunden Party in den Knochen, denn: Dank Schützenhilfe war der achtmalige DDR-Meister um 16.02 Uhr trotz des 0:1 bei Waldhof Mannheim aufgestiegen.

„Da ist viel Freude, vor allem wenn ich sehe, wie viele langjährige Mitarbeiter, auch Spieler, die den Verein begleiten, in Tränen ausbrechen“, sagte Trainer Thomas Stamm bei MagentaSport. Die Freude bei den mitgereisten 3800 Dresdnern entlud sich in einem Platzsturm, nur mit einem massiven Polizeiaufgebot samt Pferdestaffel konnte für Sicherheit gesorgt werden. Es wurden 32 Personen verletzt.

Dynamo-Boss kündigt schlaflose Party-Nächte an

Nach zwei Saisons, in denen in der 3. Liga jeweils nur ein Punkt zum Relegationsplatz gefehlt hatte, sei „ganz, ganz viel Ballast abgefallen“, zeigte sich Geschäftsführer David Fischer erleichtert und gab den Feierbefehl: „Wir haben zwei, drei Tage ohne Schlaf vor uns.“

Allzu viel Schlaf dürften auch die Bielefelder vor ihrem Spiel am Sonntag bei der SpVgg Unterhaching nicht bekommen haben: Auf der Anreise nach München am Samstag stiegen die Arminen ebenfalls dank Schützenhilfe auf – und fielen freudetaumelnd in einem Getränkemarkt ein, das Video von ihrem „Raubzug“ ging viral.

Arminia Bielefeld wird auf dem Rathausbalkon gefeiert

Der Aufstieg sei „der Lohn der sehr harten Arbeit in den vergangenen Monaten – und am Ende auch sehr verdient“, sagte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. In der Bielefelder Innenstadt startete ein Autokorso, in den Sozialen Medien kursierte ein Plakat des Films „Zurück in Zukunft“, angepasst für die Arminia: „Zweite Liga – wieder wiedergekommen.“

Arminia Bielefeld feiert die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Instagram/Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld feiert die Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Zwischen 2021 und 2023 waren die Ostwestfalen von der Bundesliga bis in die 3. Liga durchgereicht worden. „Wir haben uns ein Selbstvertrauen und eine Spielweise erarbeitet, die Spaß auf mehr macht“, betonte Erfolgstrainer Mitch Kniat, der „jetzt auch den Titel holen“ will.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gratulierte beiden künftigen Zweitligisten. Die Arminen erhielten zudem von Oberbürgermeister Pit Clausen eine Einladung auf den Rathausbalkon für den 25. Mai: Am Vortag steigt das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. (sid/mp)