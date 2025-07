„Verein meiner Träume“: Nächster Mega-Transfer in der Premier League

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat zum zweiten Mal in diesem Sommer tief in die Tasche gegriffen und Flügelstürmer Bryan Mbeumo verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten FC Brentford und soll laut Medienberichten rund 65 Millionen Pfund Ablöse, umgerechnet rund 75 Millionen Euro, kosten. Den Transfer gaben die Red Devils, die im Juni bereits für Ex-Bundesligaprofi Matheus Cunha ähnlich viel Ablöse gezahlt hatten, am Montagabend bekannt.

„Als ich erfuhr, dass die Möglichkeit bestand, zu Manchester United zu wechseln, musste ich die Gelegenheit nutzen, um für den Verein meiner Träume zu unterschreiben”, wurde Mbeumo in einer Mitteilung zitiert. Er hat einen Vertrag bis 2030, mit einer Option auf ein weiteres Jahr, unterschrieben. Die Ablöse kann laut zahlreicher Medienberichte aufgrund vereinbarter Boni noch auf umgerechnet über 80 Millionen Euro ansteigen.

In der Vorsaison war der kamerunische Nationalspieler nach Mohamed Salah (FC Liverpool) und Alexander Isak (Newcastle United) mit insgesamt 20 Toren sowie acht Vorlagen der drittbeste Scorer der Premier League gewesen. Sein Können wird er jedoch weiterhin nur in England zeigen – United hat sich für keinen europäischen Wettbewerb qualifiziert. (sid/hen)