Die Gästekarten für das Regionalliga-Heimspiel von Tasmania Berlin gegen den Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue sind spurlos verschwunden. Nun wird ein Ansturm auf die Tageskassen erwartet.

Zum ersten Mal seit dem Bestehen beider Klubs treffen sie am Freitag in der Regionalliga Nordost aufeinander. Aufsteiger Tasmania Berlin und Absteiger Erzgebirge Aue bestreiten am zweiten Spieltag ihr Viertliga-Duell. Eine Panne rund um die Auswärtstickets sorgt nun für Aufruhr.

Die 500 Gästekarten für das Heimspiel von Berlin gegen Aue sind spurlos verschwunden, wie der Verein aus der Hauptstadt „mit Bedauern“ mitteilte. „Keiner weiß, wo das Päckchen ist. Wir haben es in Richtung Geschäftsstelle der Auer abgegeben, es gibt eine Unterschrift für die Annahme - und trotzdem ist es verschwunden“, sagte der Tasmania-Vorsitzende Almir Numic dem „kicker“.

Tasmania Berlin hatte die Gästetickets nach Aue geschickt

Anzeige

Der reguläre Vorverkauf für die Gäste wurde folgerichtig abgesagt. Der kleine Amateurverein muss nun den Ansturm der Gästefans am Freitag bewältigen. Mehr als 2500 Zuschauer werden erwartet. „Für Neukölln ist das etwas Gutes. Das Interesse im Bezirk ist groß“, sagte Numic. Dafür werden am Spieltag vier Abendkassen zur Verfügung stehen und 2000 Tickets bereitgehalten. Sollten die versendeten Tickets doch noch irgendwo auftauchen, sind diese ungültig. Ab der Rückrunde will Tasmania auf digitalen Kartenverkauf umstellen.

FC Erzgebirge ist erstmals Regionalligist

Anzeige

Für Erzgebirge Aue ist es das erste Mal in der Vereinsgeschichte eine viertklassige Saison. Der Traditionsverein aus dem Stadtteil Neukölln ist hingegen erst seit dieser Saison wieder in der Regionalliga. Die Berliner halten den umrühmlichen Rekord als schlechtester Bundesligist aller Zeiten: 1966 stiegen sie mit gerade einmal acht Punkten bei 28 Niederlagen und mit 108 Gegentoren ab.

Aue holte am ersten Spieltag am vergangenen Wochenende ein 3:3-Remis gegen die VSG Altglienicke, Tasmania Berliin verlor 1:5 bei der Reserve des 1. FC Magdeburg. Diese Niederlage wollten die Neuköllner vergessen machen. „Wir haben in Magdeburg viel Lehrgeld bezahlt. Zu Hause wollen wir das anders machen. Die Jungs verstehen mittlerweile, wo wir angekommen sind. Die Regionalliga Nordost ist ein Haifischbecken, in dem um jeden Zentimeter gekämpft wird“, sagt Tasmania-Boss Numic. Ähnlich kämpferisch dürften sich die Fans bei der Jagd nach den begehrten Tagestickets geben.



