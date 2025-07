„Verein der Arbeiterklasse“: Rap-Idol Snoop Dogg neuer Boss bei Zweitliga-Klub

Rap-Superstar Snoop Dogg ist als Miteigentümer und Investor beim walisischen Fußballklub Swansea City eingestiegen. Am Donnerstagabend gab der Verein aus der Championship, der zweiten englischen Liga, die nächste prominente Zusammenarbeit bekannt. Denn: Im April war bereits der Einstieg Kroatiens Fußball-Ikone Luka Modric (AC Mailand) bei den „Swans“ verkündet worden.

„Die Geschichte des Vereins und der Region hat mich wirklich angesprochen. Dies ist eine stolze Stadt und ein stolzer Verein der Arbeiterklasse“, sagte Snoop Dogg. Der 53-Jährige hatte bereits am Samstag bei der Trikot-Präsentation von Swansea eine Rolle gespielt.

Swansea City is delighted to announce global rap superstar and multi-platinum selling artist @SnoopDogg has become the club’s latest high-profile co-owner and investor.



