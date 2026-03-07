„Verdrängungsprozess“: Emotionaler Ballack spricht über verstorbenen Sohn

Michael Ballack (49) kämpft mit den Tränen, als er erstmals öffentlich über den Tod seines Sohnes Emilio spricht. Es sei „schwierig“, mit dem Verlust umzugehen, sagt der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft in der Sky-Sendung „Meine Geschichte – das Leben von …“: „Es ist schwierig, weil das kann man sich nicht vorstellen, auch nicht in Worten beschreiben. Es ist ein Verdrängungsprozess. Jeder geht damit anders um.“

Ballacks Sohn war 2021 bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich verunglückt, er wurde 18 Jahre alt.

„Ich kann wenig bis gar nicht über ihn sprechen, würde gerne viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr. Deswegen ist es ein Verdrängungsprozess“, sagte Ballack: „Und man versucht durch den Alltag, durch viele Sachen, die einen motivieren wie Arbeit, Familie, die anderen Söhne, damit klarzukommen. Das habe ich bis heute so gut es geht geschafft. Das haben wir geschafft. Dafür bin ich dankbar.“ (sid/trh)