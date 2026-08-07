Warum Norwegens Fußball um Infantino-Kritikerin Klaveness jetzt so deutlich wird – und wer den Schweizer weiterhin stützt.

Der norwegische Fußball-Verband NFF fordert den Rücktritt von Gianni Infantino!

Nach einer Sitzung der Verbandsführung, bei der insbesondere die Zukunft des umstrittenen FIFA-Chefs erörtert wurde, sagte die NFF-Vorsitzende Lise Klaveness auf einer Pressekonferenz: „Wir werden den FIFA-Präsidenten jetzt zum Rücktritt auffordern.“

Norwegens Verband fordert Infantino-Rücktritt

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Klaveness ergänzte, Infantino verfüge „nicht über das institutionelle Vertrauen, das erforderlich ist, um die FIFA in der derzeitigen Phase stabil zu führen. Für Gianni Infantino gibt es keinen Weg zurück mehr.“

Für Gianni Infantino gibt es keinen Weg zurück mehr

Die norwegische Verbandspräsidenten gilt seit langem als eine der schärfsten Kritikerinnen des FIFA-Präsidenten, der sich den 211 Mitgliedsverbänden im März zur Wiederwahl stellen will. Zudem wird Klaveness als mögliche Nachfolgerin Infantinos gehandelt.

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Aus dem Block der 35 Verbände von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik, der bislang geschlossen an der Seite der UEFA zu stehen schien, hat sich Mexikos Verband FMF nun eher auf die Seite von Infantino geschlagen: „Die FMF unterstützt die Führung von Präsident Infantino dabei, die Entwicklung des Fußballs durch institutionelle Stärkung weiter voranzutreiben“, heißt es in einer Stellungnahme auf der Verbands-Homepage. (sid/mkw)