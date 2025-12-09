Vancouver trifft Entscheidung bei Thomas Müller – und Ex-HSV-Kapitän Schonlau

Thomas Müller steht in der kommenden Saison nun auch offiziell unter Vertrag bei den Vancouver Whitecaps. Zwei Tage nach der Niederlage im Finale um den MLS Cup gegen Inter Miami gab die kanadische Mannschaft bekannt, die Vertragsoption bei Müller gezogen zu haben.

Zum Kader für die kommende Saison zählt auch Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau, der nach seinem Wechsel wegen Problemen an der Achillessehne noch keine Rolle gespielt hat.

Schonlau und Müller bleiben in Vancouver

„Es werden überwiegend die gleichen Spieler sein, aber nicht die gleiche Gruppe, weil so viel passiert ist in dieser Saison. Ich glaube, dass wir kommende Saison ein besseres Team sein werden“, sagte Trainer Jesper Sörensen. „Wir fangen nicht von vorne an, sondern von einem guten Level.“

Thomas Müller wird auch in der kommenden Saison für die Whitecaps auflaufen. imago/ZUMA Press Thomas Müller wird auch in der kommenden Saison für die Whitecaps auflaufen.

Über Müller sprach er erneut in den höchsten Tönen. „Er hat noch immer das Gefühl, dass er sich selbst was beweisen muss und er will jeden Tag herausfinden, wie er noch besser werden kann“, sagte der Däne über den Weltmeister von 2014. „Er will jedes Detail kennen, will wissen, was wir denken und wie wir denken, damit er seinen Kollegen auf dem Platz helfen kann.“

Das könnte Sie auch interessieren: Barça-Trainer Flick hat ein Problem: „Mein Enkel ist Eintracht-Fan“

Müller war nach der Klub-WM im Sommer nach 25 Jahren beim FC Bayern München in die Major League Soccer gewechselt. Mit den Whitecaps holte er die kanadische Meisterschaft und scheiterte im Finale um den Titel in der MLS mit 1:3 an Inter Miami um Lionel Messi. (dpa/lam)