Babyglück bei Familie van der Vaart! Der ehemalige HSV-Star wird zum dritten Mal Vater und posiert mit seiner Frau und seinen Kindern.

Sylvie Meis und Rafael van der Vaart im Jahr 2012 bei „Wetten, dass..?“. Die beiden waren von 2005 bis 2013 verheiratet und haben den gemeinsamen Sohn Damian. picture alliance / Eventpress Bodo | Eventpress Bodo

Rafael van der Vaart (43) wird zum dritten Mal Vater. Der ehemalige HSV-Star teilte am Montag ein Foto bei Instagram und verkündete die Babynews gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Estavana Polman (34), der gemeinsamen Tochter Jesslynn und Sohn Damian (20) aus erster Ehe mit TV-Star Sylvie Meis, die zu den Gratulanten bei Social Media gehörte.

„Eine kleine Neuigkeit mit ganz viel Liebe… Aus vier werden fünf! Unser kleines Wunder ist unterwegs und wir können es kaum erwarten, bis du da bist. Bald sind wir zu fünft“, schreiben die glücklichen Eltern in ihrem Post, den auch Damian auf Instagram veröffentlichte. Die noch vierköpfige Familie zeigt geschlossen jeweils eine Hand mit fünf ausgestreckten Fingern.

Polman beendete ihre Handball-Karriere im Mai

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Im Mai hatte Estavana Polman ihre Profi-Handball-Karriere beendet. Bei ihrem letzten Spiel für Rapid Bukarest waren Rafael und Damian van der Vaart mit Jesslynn nach Rumänien gereist und feierten den Abschied der niederländischen Nationalspielerin vom Profisport. Nun steht noch einmal mehr das Familienglück im Vordergrund.

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Unter den Gratulanten auf Instagram war auch Sylvie Meis (48). Die Ex-Frau van der Vaart und Mutter von Damian schrieb: „Ich bin sooooo glücklich für euch alle!!! Herzlichen Glückwunsch!!!!“ Harmonie pur.

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Familienfoto zu viert: Im Mai beendete Estavana Polman ihre Handball-Karriere in Bukarest. Rafael van der Vaart und Damian sowie die gemeinsame Tochter Jesslynn waren mit dabei. IMAGO/Pro Shots

Auch Huntelaar gratuliert

Anfang 2013 hatten sich die van der Vaarts nach fast acht Jahren Ehe getrennt. Mittlerweile läuft die Patchwork-Familie. Seit 2016 ist Rafael mit Estavana liiert, ein Jahr später kam Tochter Jesslynn auf die Welt.

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Zu den teilweise berühmten Gratulanten unter dem Beitrag zählt auch Oranje-Legende Klaas-Jan Huntelaar. „Herzlichen Glückwunsch“, kommentierte der ehemalige Schalke-Star. Beide spielten zusammen für die niederländische Nationalmannschaft.