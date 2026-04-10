Gladbach-Kapitän spielt gegen künftigen Klub: „Er ist kein RB-Junge“

Eugen Polanski macht sich vor dem Auftritt von Rocco Reitz bei seinem künftigen Arbeitgeber RB Leipzig keine Gedanken um die Motivation des Kapitäns von Borussia Mönchengladbach.

„Ich bin mir sicher, dass das nicht im Kopf von Rocco ist. Er wird bis zum Schluss alles für uns geben, denn er ist kein RB-Junge, sondern er ist ein Gladbacher Junge“, sagte der Coach der Borussia am Donnerstag.

Reitz wechselt zur kommenden Saison nach Leipzig, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist die Borussia in der Bundesliga bei den Sachsen zu Gast. „Rocco will sich hier vernünftig verabschieden. Und ich glaube auch, dass man sich bei seinem zukünftigen Verein von seiner besten Seite zeigen will. Ich glaube nicht, dass da irgendwo irgendwas bei Rocco im Hinterkopf ist“, sagte Polanski.

Rocco Reitz wechselt von Gladbach nach Leipzig

Reitz‘ neuer Trainer lobte den Mittelfeldspieler derweil. Er sei ein Spieler, so RB-Coach Ole Werner, „der Verantwortung übernimmt, der die Liga kennt, der sich in den letzten Jahren immer weiter entwickelt hat, aber trotzdem noch nicht am Ende dieses Weges ist.“ Mit Blick auf die kommende Saison sei Reitz jemand, „der vor allem über Dynamik und Intensität kommt – Dinge, die für unser Spiel wichtig sind.“

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Reitz ist seit seiner Geburt Mitglied bei der Borussia, seit der F-Jugend hat er dort alle Jugendmannschaften durchlaufen. Medienberichten zufolge erhält Gladbach 20 Millionen Euro Ablöse für den 23-Jährigen, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen von rund drei Millionen Euro. Reitz erhält bei RB einen Vertrag bis 2031. (sid/ch)