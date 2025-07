US-Präsident Trump behält Klub-WM-Trophäe für sich – Chelsea kriegt nur eine Kopie

US-Präsident Donald Trump wird die originale Trophäe der Klub-WM selbst behalten. Das hat der 79-Jährige in einem Interview mit DAZN verraten. Der Gewinner des Turniers, der FC Chelsea, bekommt wiederum nur eine Kopie des gewonnenen Pokals.

Laut Trump hätte FIFA-Präsident Gianni Infantino gefragt, ob er die neue Trophäe eine Weile lang im Oval Office aufbewahren könne. Trump fragte daraufhin, wann die Trophäe wieder abgeholt werden würde. Infantino wiederum habe dem US-Präsidenten angeblich erklärt: „Wir werden sie nie abholen. Sie können sie für immer im Oval Office behalten. Wir lassen eine neue anfertigen.“

Trump freute sich darüber sichtlich. „Sie haben tatsächlich eine neue angefertigt. Das war ziemlich aufregend“, sagte der US-Präsident weiter. Die neue Trophäe war im März von Infantino enthüllt worden. Seit diesem Tag stand sie auf dem Schreibtisch des US-Präsidenten in Washington D.C.

In jeder Teilnehmerstadt wird die Trophäe an einer Sehenswürdigkeit präsentiert. Am 20.04.2025 wurde sie beim Teilnehmer aus Dortmund präsentiert. imago/Kirchner-Media