US-Politiker wütet: FIFA soll blechen – Zugfahrt bei der WM zehnmal so teuer

Ein hochrangiger US-Politiker hat den Fußball-Weltverband FIFA aufgefordert, in den Spielorten- und Regionen die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr während der WM zu übernehmen. Chuck Schumer, der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, reagierte dabei auf Berichte über drastische Preiserhöhungen im Bundesstaat New Jersey.

Laut dem Portal The Athletic plant der Verkehrsbetrieb New Jersey Transit, für Fahrten von der Penn Station in Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey mehr als 100 Dollar zu verlangen. Normalerweise kostet eine Hin- und Rückfahrkarte für die 29 Kilometer lange Zugfahrt 12,90 US-Dollar. Das DFB-Team spielt mindestens einmal im Finalstadion, in der Vorrundengruppe E geht es am 25. Juni gegen Ecuador.

Schumer: FIFA soll Transportkosten übernehmen

„Die FIFA wird bei der WM fast elf Milliarden Dollar einnehmen, doch Pendler und Anwohner in der Region New York sollen die Rechnung bezahlen“, schrieb Schumer bei X. Es sei das Mindeste, dass der Verband sicherstelle, dass Fans ohne „überhöhte Preise“ ins Stadion gelangen könnten: „Ich fordere die FIFA auf, die Transportkosten für die Austragungsstädte und -staaten zu übernehmen.“

Auch die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, äußerte Kritik. Die WM sollte „so erschwinglich und zugänglich wie möglich“ sein, schrieb sie auf X. Ein Ticketpreis von über 100 Dollar für eine kurze Zugfahrt erscheine ihr „furchtbar hoch“.

WM-Preisschock in den USA

Der Verkehrsbetrieb New Jersey Transit wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht äußern. Laut The Athletic sei die endgültige Entscheidung über die Preise noch nicht gefallen. Das Portal verweist dabei auf einen Sprecher der Verkehrsgesellschaft. Die Kosten für die Verbindungen zu den acht Spielen im MetLife Stadium, darunter das Finale am 19. Juli, sollen sich auf rund 48 Millionen Dollar belaufen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Du musst ihn mitnehmen“: Experten fordern Neuers DFB-Rückkehr – der ist genervt

Auch in Boston sorgt das Thema Transportkosten für Diskussionen: Anfang des Monats hatte der Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs in Boston und Umgebung mitgeteilt, dass der Fahrkartenpreis von 20 US-Dollar für NFL-Spiele der New England Patriots auf 80 US-Dollar bei der WM steigen werde. Ein Sitzplatz im Shuttlebus zum rund 43 Kilometer entfernten WM-Stadion in Foxborough soll 95 US-Dollar für die Hin- und Rückfahrt kosten. (afp/ch)