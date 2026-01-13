Unwürdige Szenen in der Bundesliga: Frankfurter gehen auf eigenen Torhüter los

Nach einer packenden Schlussphase besiegt der VfB Stuttgart den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt.

Trainer Sebastian Hoeneß wirkte erleichtert, auch seinen Spielern schien ein Stein vom Herzen gefallen zu sein.

Um ein Haar hätte der VfB Stuttgart im Kampf um die Champions League einen weiteren wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten verspielt, dann aber wurde der eingewechselte Nikolas Nartey beim 3:2 (2:1) gegen Eintracht Frankfurt mit seinem späten Treffer zum Retter in höchster Not (87.).

Torwartfehler bringt Stuttgart zurück ins Spiel

„Sehr wild, ich glaube ich kann alleine zehn Tore schießen, wir hätten ganz entspannt 3:1, 4:1 gewinnen können“, sagte der starke Deniz Undav, der zwischenzeitlich das 2:1 für den VfB erzielt hatte (35.), über ein „spektakuläres Spiel“ bei Sky. Rasmus Kristensen (5.) hatte die Eintracht zuvor in Führung gebracht, Rückkehrer Ermedin Demirovic nach einem schweren Fehler von Torhüter Kauã Santos das 1:1 erzielt (27.).

Frankfurts Abwehr muss sich geschlagen geben: Nikolas Nartey jubelt über sein entscheidendes Tor zum 3:2-Sieg für den VfB Stuttgart. IMAGO / HMB-Media Frankfurts Abwehr muss sich geschlagen geben: Nikolas Nartey jubelt über sein entscheidendes Tor zum 3:2-Sieg für den VfB Stuttgart.

Demirovic, der nach einer Fußverletzung schon in Leverkusen zu einem Kurzeinsatz gekommen war, spielte erstmals seit dem 6. Oktober wieder von Beginn an. Bei seinem Treffer fiel ihm der Ball vor die Füße, nachdem der nahezu unbedrängte Kauã Santos eine Flanke von Maximilian Mittelstädt nicht hatte festhalten können.

Die alte und jetzt wieder neue Nummer eins im Frankfurter Tor Kauã Santos, der in den Monaten zuvor hinter Neuzugang Michael Zetterer zurückstecken musste, war nach seinem folgenschweren Patzer vor dem 1:1 völlig neben der Spur und zeigte dann im Laufe des Spiels einige weitere Unsicherheiten. Das entging auch seinen Vorderleuten nicht. Teamkollege Arthur Theate machte seinem Ärger über Santos‘ Auftreten noch auf dem Platz Luft, blaffte den Brasilianer an. Kurz darauf verliert auch Torwart-Trainer Jan Zimmermann die Fassung und macht den Keeper rund. Viel Zwietracht bei der Eintracht.

Koch: „Schaffen es nicht, konsequent zu verteidigen“

Weil Undav und seine Mitspieler zahlreiche Großchancen vergaben, drohte dem VfB der Sieg noch zu entgleiten – vor allem, weil Frankfurts „Joker“ Ayoube Amaimouni-Echghouyab zwei Minuten nach seiner Einwechslung der Ausgleich gelang (80.). Am Ende aber wurden die Frankfurter wieder Opfer ihrer Abwehrschwäche: „Wir schaffen es nicht, bis zum Schluss konsequent zu verteidigen“, klagte Kapitän Robin Koch.

„Wir müssen die Eins-zu-eins-Duelle gewinnen“, hatte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller vor dem Spiel gefordert. Das gelang zunächst hervorragend, nach dem Ausgleich aber immer seltener. Stuttgart, zunächst mit Problemen im Spielaufbau, drehte dafür richtig auf: Undav schlug rechts im Strafraum einen Haken, sein Schuss wurde von Ellyes Skhiri ins Tor abgefälscht.

Ebnoutalib musste früh verletzt raus

Die Eintracht fand offensiv zwischenzeitlich kaum statt, musste bereits ab der 20. Minute aber auch ohne Angreifer Younes Ebnoutalib auskommen: Der Winterzugang verletzte sich nach einer Viertelstunde bei einem (fairen) Zweikampf mit Jeff Chabot allem Anschein nach schwer am rechten Knie.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Absage sorgt für viel Frust – wann das Spiel voraussichtlich nachgeholt wird

Die große Chance zum Ausgleich für Frankfurt war der Lattenknaller von Knauff, ansonsten war Stuttgart lange näher dran am dritten Tor als die Eintracht am zweiten: Chabot aber traf nur das Außennetz (44.), Chris Führich (58.) zielte knapp vorbei, ebenso Undav (60.), der außerdem im Eins-zu-eins an Kauã Santos scheiterte (65.). Ein Chancenwucher, der sich am Ende fast gerächt hätte. (sid/hmg)