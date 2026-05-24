„Unverschämtheiten!“ Hoeneß wütet nach Pokalfinale gegen die Fans

Uli Hoeneß hat den kollektiven Protest der Fans von Bayern München und des VfB Stuttgart beim Pokalfinale scharf verurteilt und Konsequenzen gefordert.

„Die Vereine, der DFB und die Politik müssen hart durchgreifen, dass solche Unverschämtheiten nicht mehr passieren“, schimpfte Hoeneß, der Ehrenpräsident des FC Bayern am Sky-Mikrofon.

Die Anhänger hatten während der Partie ihren Unmut über den Deutschen Fußball-Bund zum Ausdruck gebracht. Mit Sprechchören und auf Transparenten wurde der Dachverband in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit des Endspiels im Berliner Olympiastadion verunglimpft. „Das ist typisch in unserer Gesellschaft, dass es immer nur in eine Richtung geht. Dabei hat sich der DFB gar nichts zuschulden kommen lassen“, kritisierte Hoeneß.

Zum Abschluss der offensichtlich konzertierten Aktion zündeten beide Fanlager massive Pyrotechnik und sorgten dadurch unmittelbar nach dem 1:0-Führungstreffer der Bayern durch Harry Kane für eine Spielunterbrechung.

Hoeneß sauer wegen Anti-DFB-Protesten beim Pokalfinale

Angesichts der Rauchentwicklung konnte Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie erst nach einigen Minuten wieder anpfeifen. Per Stadiondurchsage wurden Fans mit Augenreizungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgefordert, sich an Sanitäter oder medizinisches Personal zu wenden.

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Ein riesiges Banner mit einem durchgestrichenen DFB-Wappen wanderte zuvor einmal um den Unterring des Stadions. Darauf waren die Wörter Kläger, Richter, Henker zu lesen. Der von Hoeneß kritisierte Protest richtete sich neben den hohen Ticketpreisen für die Partie gegen die aus Sicht der Fans unverhältnismäßige Rechtsprechung des Verbands bei Fanvergehen.

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Der DFB reagierte auf die Vorkommnisse. „Wir freuen uns über eine lebendige Fankultur. Diese darf aber nicht dazu führen, dass die Kurven über Spielunterbrechungen oder gar -abbrüche entscheiden. Alles Weitere werden wir im Nachgang des Pokalfinals beraten und aufarbeiten. Heute sollte der Sport im Mittelpunkt stehen“, teilte der Verband auf Anfrage mit. (dpa/tb)