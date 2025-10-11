Unter Tränen vom Platz, schlimme Diagnose: Drama um DFB-Torjägerin

Ist das bitter! Nationalspielerin Giovanna Hoffmann hat sich das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. MRT-Untersuchungen am Freitagabend bestätigten den bitteren Verdacht, wie RB Leipzig am Samstag bekannt gab.

Beim 2:1-Heimsieg der RB-Frauen gegen die SGS Essen musste die 27-Jährige unter Tränen und von Betreuern gestützt den Rasen verlassen. Dem voraus ging ein regulärer, scheinbar harmloser Zweikampf.

Zuvor hatte Hoffmann die Gastgeberinnen im Trainingszentrum Cottaweg mit ihrem zweiten Saisontreffer in der 4. Minute in Führung geschossen.

„Für uns ist ihr Ausfall natürlich ein großer Verlust, auf und neben dem Platz“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB: „Auch wenn wir sie nicht eins zu eins ersetzen können, haben wir den Kader im Sommer bewusst breiter aufgestellt und Qualität hinzugewonnen.“ Andere Spielerinnen bekämen nun ihre Chance.

Für Angreiferin Hoffmann ist damit aller Voraussicht nach die Saison beendet und sie wird auch den DFB-Frauen lange fehlen. (sid)