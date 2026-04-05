„Uns gehen die Argumente aus“: Jagdszenen in Dresden könnten dramatische Folgen haben

Die dichten Pyro-Schwaden waren verflogen, Ermittlungsverfahren eingeleitet, ein komplizierter Polizeieinsatz abgeschlossen – und irgendwann kehrte im Rudolf-Harbig-Stadion Ruhe ein. Der Nachhall des Skandalspiels der 2. Liga zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC (0:1) aber dürfte noch lange zu vernehmen sein. Die Folgen für den deutschen Fußball ließen sich in den Stunden nach den heftigen Ausschreitungen am Samstagabend noch gar nicht abschätzen.

Jagdszenen im Innenraum, Pyrowürfe auf gegnerische Fans und Hundertschaften auf dem Rasen – zur besten Sendezeit hatten Chaoten am Osterwochenende für Schreckensbilder gesorgt. Die intensiven Diskussionen zum Thema Stadionsicherheit dürften noch einmal an Schärfe gewinnen.

Dynamo- und Hertha-Verantwortliche verurteilen Vorfälle

„Bilder, wie wir sie am heutigen Abend gesehen haben, sind inakzeptabel und schaden nicht nur unserem Verein, sondern dem gesamten Fußball in Deutschland massiv“, klagte Dynamo-Geschäftsführer Stephan Zimmermann: „Wir und zahlreiche weitere Vereine setzen uns seit Monaten für Fan-Interessen und ein sicheres Stadionerlebnis ein – da sind solche Szenen ein absoluter Schlag ins Kontor.“

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Auch die Hertha-Verantwortlichen waren frustriert. „Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der großen Kritiker. Das ist uns bewusst“, sagte Geschäftsführer Peter Görlich: „Wir sind für eine lebendige Fankultur. Aber sobald Gewalt im Spiel ist und man auf die Idee kommt, andere Menschen mit Pyrotechnik zu beschießen, hört es bei mir auf.“

Chaoten erweisen den Fan-Vertretern einen Bärendienst

Man sollte in der Diskussion um die Stadionverbotsrichtlinien aber „nicht den Fehler machen, alles zu pauschalisieren und diese Thematik direkt hiermit zu verknüpfen“, führte Görlich aus. Aber man müsse sich „schon fragen, wo ist die Argumentationslinie, dass man darüber noch sprechen kann. Uns gehen langsam die Argumente aus“.

Vor allem in der Auseinandersetzung mit der Politik. Die hatte zuletzt den Druck auf den Fußball erhöht. So hatten etwa die Innenminister von Nordrhein-Westfalen und Sachsen, Herbert Reul und Armin Schuster (beide CDU), nicht mehr ausgeschlossen, dass Klubs künftig für die Polizeikosten bei Hochrisikospielen aufkommen müssen. Auf die Vereine könnten Kosten in Millionenhöhe zukommen. Das Bundesverfassungsgericht (BVG) hatte entschieden, dass die Länder den Klubs Gebühren in Rechnung stellen dürfen.

Hertha- und Dynamo-Ultras übersteigen Absperrungen

Die Bilder aus Dresden waren für Dynamos Finanz-Geschäftsführer Zimmermann auch vor diesem Hintergrund „ein ganz großer Schuss in den Ofen“ und „vollkommen daneben“.

Nachdem in den beiden Fanblocks wiederholt Pyrotechnik abgebrannt worden war, eskalierte die Situation in der 19. Spielminute. Gästefans überstiegen eine Absperrung und drangen in den Innenraum ein. In der Folge kam es zu Auseinandersetzungen mit Heimfans, von denen ebenfalls etwa 60 Absperrungen überwunden hatten. Es kam zu Auseinandersetzungen, Pyrotechnik und Raketen wurden hin- und hergeschossen.

600 Hertha-Fans verlassen das Dynamo-Stadion

Einsatzbeamte betraten den Innenraum und trennten die Lager. Das Spiel musste für rund 20 Minuten unterbrochen werden. Auslöser soll laut Dresdens Sport-Geschäftsführer Sören Gonther „wohl ein Fahnenklau“ gewesen sein, wie er bei Sky sagte.

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Die Dresdner Polizei leitete mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung sowie Ticketbetrugs ein.

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Der Sport wurde zum Randthema. Dass die Hertha in Unterzahl dank des späten Treffers von Marten Winkler (80.) ihre Aufholjagd im Aufstiegsrennen fortsetzte, verpassten etwa 600 Gästefans, die kurz nach den Vorkommnissen vorzeitig das Stadion verlassen hatten. Dynamo muss wieder stärker um den Klassenerhalt bangen. Eine saftige Strafzahlung für die Krawalle kann der Klub derweil fest einplanen. (sid/dj)