Union-Trainer Baumgart poltert: „Das geht mir richtig auf die Eier!“

Trainer Steffen Baumgart von Bundesligist Union Berlin hat seine seit Wochen erfolglosen Stürmer in die Pflicht genommen.

„Das geht mir richtig auf die Eier“, sagte Baumgart vor der Partie gegen RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) über die Torflaute seiner Angreifer. „Ich würde auch schon gerne mal wieder sehen, dass man, wenn man im Strafraum auftaucht, den Ball Richtung Tor und ins Tor kriegt.“

Baumgart fordert: „Wir müssen uns auch mal belohnen“

Das letzte Stürmertor der Köpenicker datiert vom 4. Spieltag bei Eintracht Frankfurt (4:3). Baumgart wünscht sich daher „Klarheit“ von seinen Offensivspielern um Ilyas Ansah und versicherte: „Die Jungs arbeiten dran.“

Union will nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückfinden, gegen den formstarken Tabellenzweiten RB Leipzig wird das aber ein schweres Unterfangen.

„Zumindest wollen wir ein bisschen mehr als nur mithalten. Mithalten wird nicht reichen“, betonte Baumgart, der mit seinem Team einen Puffer von vier Zählern auf den Relegationsrang hat: „Wir müssen uns auch mal belohnen.“ (sid/hmg)