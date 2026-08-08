Bitterer Rückschlag für Borussia Mönchengladbach: WM-Teilnehmer Jens Castrop muss nach seiner Schulterverletzung operiert werden und fällt monatelang aus. Für die Borussia ist es nicht der erste Verletzungsschock in der Vorbereitung.

WM-Teilnehmer Jens Castrop wird Borussia Mönchengladbach wegen seiner Schulterverletzung mehrere Monate fehlen. Der Mittelfeldspieler muss operiert werden.

„Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Nun hoffen wir auf einen guten und schnellen Heilungsverlauf“, sagte Sportchef Rouven Schröder.

Auch Chiarodia und Konoplya fallen lange aus

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Castrop hatte sich am Mittwoch im Test gegen den FC Rottach-Egern (15:0) die Schulter ausgekugelt. Bei der WM war er zuvor für Südkorea im Einsatz gewesen.

Zuvor hatten sich bei der Borussia bereits die Verteidiger Fabio Chiarodia (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) und Yukhym Konoplya (Innenbandanriss im rechten Knie) verletzt. (sid/mp)