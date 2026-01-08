„Ungutes Gefühl im Knie“: Barça-Boss gibt Update zu ter Stegens Verletzung

Neuer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der Nationaltorhüter des FC Barcelona hat sich vor der spanischen Supercopa in Saudi-Arabien verletzt und ist folglich abgereist. Wie der Klub mitteilte, sei der 33 Jahre alte Ersatzkeeper der Katalanen für medizinische Tests nach Barcelona zurückgekehrt. Sportdirektor Deco gab am Abend aber Entwarnung.

„Er hatte ein ungutes Gefühl im Knie, und natürlich ist man bei Marc etwas besorgter – wenn ein Spieler nach einer Verletzung zurückkommt, einer, der in der Vergangenheit Probleme mit dem Knie hatte“, erklärte Deco beim spanischen TV-Sender Movistar+: „Aber eigentlich ist alles in Ordnung, er ist ganz ruhig. Er wurde untersucht, und es hat sich bestätigt, dass es nichts Ernstes ist, daher können wir unseren Plan mit ihm weiterführen.“

Zuvor hatte die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, dass ter Stegen das Training am Dienstag wegen einer Verletzung 25 Minuten früher als geplant beendet habe. Ter Stegen wäre beim 5:0-Kantersieg im Halbfinale der Supercopa am Mittwoch gegen Athletic Bilbao ohnehin nicht zum Einsatz gekommen, Trainer Hansi Flick setzte auf Schlussmann Joan García.

Deco: Abreise von ter Stegen nicht wegen eines Wechsels

Deco zerstreute bei seinem Interview auch Gerüchte, dass die Abreise ter Stegens im Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel stünde. „Es gibt keine besonderen Pläne, er ist unser Spieler, und damit hat sich’s“, sagte der Sportdirektor darauf angesprochen.

Ein Transfer ter Stegens scheint dennoch weiterhin möglich. In Barcelona hat er trotz eines Vertrags bis 2028 keine Zukunft mehr. Zuletzt hatte ein Leihgeschäft mit dem Abstiegskandidaten FC Girona bis zum Saisonende im Raum gestanden. Damit sich ter Stegens Traum, als deutsche Nummer eins zur WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer zu reisen, erfüllt, benötigt er dringend Spielpraxis. Das hatte zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich gemacht.

In der laufenden Saison war ter Stegen bislang lediglich Mitte Dezember im Pokalspiel beim Drittligisten CD Guadalajara (2:0) zum Einsatz gekommen. Im Sommer hatte er seinen Stammplatz an García verloren, ehe er nach einer Rücken-OP lange ausgefallen war. (sid/hmg)